Эксперты: Морские газопроводы РФ будут использованы для подготовки к войне на море 25.08.2018, 17:30

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НАТО должно обеспечить полный и безусловный доступ к трассе газопроводов в любое время любыми средствами контроля.

Российские потоки — и существующий "Северный поток", и возможные новые "Северный поток-2" и "Турецкий поток" — будут использованы как платформы для повышения разведывательных возможностей России на Балтике и Черноморье в контексте ее подготовки к войне на море. Также логично предположить, что накануне времени "Ч" в коридорах газопроводов могут скрыто размещаться и средства поражения подводных и надводных целей, в частности боевые подводные ударные беспилотники.

Об этом в своей статье для «Зеркала недели» пишут Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", Сергей Гайдук, вице-адмирал, главнокомандующий ВМС ВС Украины в 2014-2016 гг, Анатолий Бургомистренко, капитан 1 ранга, начальник управления - заместитель начальника Главного штаба ВМС ВС Украины, Павел Лакийчук, капитан I ранга, руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХI".

"Все это требует от всех балтийских стран — членов НАТО и ЕС взаимодействия в преодолении угроз с морского направления, ведь Балтика — это прежде всего море ЕС и НАТО, а не "российское озеро", в которое оба альянса позволили превратить Черное море. Очевидно, со стороны НАТО понадобится развертывание вдоль трассы российских потоков систем радиоэлектронного и гидроакустического противодействия, установление препятствий и гидроакустического подавления, — отмечают эксперты.

По их мнению, НАТО должно обеспечить полный и безусловный доступ к трассе газопровода в любое время любыми средствами контроля, а также доступ в онлайн-режиме к информации из главного и резервных центров управления потоками.

"Такое требование является вполне обоснованным, ведь Германия, Франция, Нидерланды, компании которых образовали партнерство с российским "Газпромом" и правительства которых поддерживают официально проекты "Северный поток", являются членами НАТО", — подчеркивают авторы.