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Телевизионные танцы вокруг Кремля

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  • Александр Мельман, «Эхо Москвы»
  • 25.08.2018, 17:48
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Все эти рожи властные постные надоели до умопомрачения.

И зачем они нам на «Культуре» показали гала-концерт на площади Букингемского дворца в честь королевы Елизаветы II? Что они со мной сделали?

Ведь еще совсем недавно во время чемпионата мира по футболу я так гордился своей Родиной, своим народом, своей командой. Я говорил всем, кричал (мысленно): «Смотрите вы, интуристы, какая у нас замечательная страна! И не слушайте, не смотрите больше свою фэйк-пропаганду. Мы — лучшие!»

И вдруг… Я, сам разоблачающий все эти наши телевизионные танцы вокруг Кремля, посмотрел концерт в честь королевы и обмер, так захотелось в Англию, господа. И дамы… Где я еще почему-то не был.

Ну, смотрите же: сидит королева, а ее все обожают. Сидит принц Чарльз, ее сын, народ машет великобританскими флагами от всей души, а на сцене то Робби Уильямс, то Элтон Джон. И все говорят: «Для меня большая честь…» Старый добрый консерватизм с суперсовременностью.

Да, теперь уже я стал жертвой пропаганды. Понял, что устал от родной страны. Что надоел мне весь этот ментовской беспредел, и пытки, и провокации, и уголовные дела за одни только мысли или за шутки, какая разница. И все эти рожи властные постные надоели до умопомрачения.

Хочу в Англию, где королева, традиции. И суд, самый гуманный суд в мире. И законы… Хочу подойти к Борису Джонсону, будущему премьеру, и сказать ему так без обиняков: «Борис, ты не прав!» А потом заглянуть к Ходорковскому, покалякать о делах наших грешных. А на соседней улице — о, Абрамович! «Ну что, Рома, как твой «Челси» поживает? Смотри, аж две победы на старте. А Эдена Азара продавать будешь?» И еще к Кашину зайду до кучи, затем к Чичваркину на стакан чаю. Потом выйду на Лондонштрассе, буду подходить к каждому и спрашивать: «Скажите, вы не знаете, кто отравил Скрипалей?» Я вот не знаю. А был бы англичанином — знал.

Боже, храни королеву!

Александр Мельман, «Эхо Москвы»


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