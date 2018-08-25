Священник: Перенос места отпевания - решение семьи Алеся Липая 1 25.08.2018, 18:08

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Прощание с руководителем БелаПАН состоится в воскресенье в ритуальном зале на улице Ольшевского в Минске.

Как сообщил священник Белорусской православной церкви Александр Шрамко в «Фейсбуке»:

- Произошло досадное недоразумение с отпеванием Алеся Липая.

Утверждение Владимира Некляева о том, что будто бы священники отказали в отпевании, не соответствуют действительности.

Еще вчера вечером мы со священником, который должен был отпевать, обсуждали некоторые детали. Предполагалось, что отпевание будет отслужено сегодня вечером, после этого гроб останется в одном их храмов прихода до 10-30 воскресенья. Так получилось, что как раз это это время была запланирована ежемесячная литургия на белорусском языке, такое вот многозначительное совпадение. Поэтому предполагалось, что гроб будет стоять во время службы, а после службы перед выносом я послужу еще поминальную литию по-белорусски.

Вчера вечером пришли родственники оговорить детали и посмотреть на место. Отметили, что слишком малая стоянка для предполагаемого числа желающих проститься. Кроме того, храм Ксении Петербургской слишком мал для этого числа, а в большом храме поставить гроб невозможно, поскольку там главная и многолюдная служба будет идти до 12-00. Вот по ряду такого рода технических моментов родственники покойного были не совсем удовлетворены, но вроде бы со всем согласились, а утром позвонили, извинились и сообщили, что решили все провести на Ольшевского.

Напомним, руководитель БелаПАН Алесь Липай скоропостижно скончался 23 августа.

Предполагалось, что прощание с поэтом и журналистом пройдет 25 августа. Но сегодня стало известно, что церемония пройдет 26 августа, с 9.00 до 12.00 в ритуальном зале на улице Ольшевского в Минске.

Затем процессия отправится в Руденск (Пуховичский район Минской области), где Алесь Липай будет похоронен рядом со своими мамой и сестрой.