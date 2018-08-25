Западные банки ожидают новую масштабную девальвацию российского рубля 25.08.2018, 18:15

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Иностранные инвесторы сбрасывают российскую валюту.

В России нет ни одной значимой экономической силы, заинтересованной в укреплении рубля, а иностранные инвесторы сбрасывают российскую валюту, поскольку опасаются, что через полгода-год доллар может стоить 80-90 рублей.

Как сообщает finanz.ru, oб этом в интервью Reuters заявил Константин Корищенко, экс-зампред ЦБ, бывший глава биржи ММВБ, а ныне - заведующий кафедры фондовых рынков РАНХиГС.

Именно ожиданиями новой масштабной девальвации объясняется распродажа российских гособлигаций нерезидентами, считает Корищенко.

По данным ЦБ, с апреля зарубежные фонды сбросили облигаций федерального займа на 6,7 млрд долларов,поставив рекорд за все время доступной статистики (с 2012 года).

Но сама по себе проблема ОФЗ не так велика, объясняет Корищенко: нерезиденты держат бумаги на 2 трлн рублей, тогда как у российских банков есть 4 трлн рублей свободных денег, размещенных на депозитах в ЦБ или его облигациях.

Это "подушка безопасности", которая гарантирует, что непосредственно с ОФЗ "ничего катастрофического не произойдет", считает Корищенко.

К тому же, закон о санкциях, который разрабатывается в США, запрещает лишь покупать новые облигации правительства России, но не обязывает сбрасывать уже приобретенные. "Но иностранцы все равно выходят, и причина этого не связана с ОФЗ, а связана с динамикой рубля", - говорит Корищенко.

Проблема в том, что скупавшие рубли нерезиденты не страховались на случай девальвации: пренебрегая хеджированием, они увеличивали доходность carry-trade.

Теперь же инвесторы "боятся, что когда они будут выходить через полгода-год, рубль может быть 70-80-90 за доллар", говорит Корищенко.

Рубль же, по его словам, обречен слабеть, поскольку в России нет влиятельных экономических агентов, способных и желающих его укрепить.

В теории сильный рубль выгоден импортирующим компаниям, но все крупные импортеры в той или иной степени одновременно являются и крупными экспортерами, говорит Корищенко: "Газпром" или "Роснефть" продают газ или нефть за границу и одновременно закупают машины и оборудование, технологии".

"Естественных" крупных импортеров, которые имели бы достаточно "рыночной власти", чтобы играть в пользу крепкого рубля, у нас нет", - констатирует он.

"Экспортеры - за слабый рубль, бюджет - за слабый рубль, Центробанк - за стабильные резервы, а банки - это flow-трейдеры, они не имеют четкой позиции в отношении слабости или силы рубля, они играют на движении рубля. И только население заинтересовано, и то не все, в сильном рубле. Отсюда получается, что при прочих равных, если никто ничего не будет сознательно делать, рубль, скорее всего, должен слабеть", - делает вывод Корищенко.