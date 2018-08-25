Лучшие фильмы, снятые по книгам великого Рэя Брэдбери 1 25.08.2018, 18:45

В этом списке каждый найдет что-то для себя.

Когда великого американского писателя Рэя Брэдбери за год до его смерти спросили о возрасте, он ответил, что 90 лет — это вовсе не так круто, как ему казалось раньше.

«И дело не в том, что я езжу по дому в кресле-каталке, застревая на поворотах… Сотня просто звучит солиднее. Представьте себе заголовки во всех газетах мира — "Брэдбери исполнилось сто лет!" Мне сразу выдадут какую-нибудь премию: просто за то, что я еще не умер», — сказал он.

К сожалению, до сотни писатель не дожил — умер на 92-м году. 22 августа исполняется 98 лет со дня рождения Брэдбери, и портал eg.ru предлагает в этот день вспомнить самые лучшие фильмы, которые были сняты по его произведениям.

«И грянул гром» (2004)

Режиссер: Питер Хайамс

В главных ролях: Эдвард Бёрнс, Катрин МакКормак, Бен Кингсли, Джемайма Рупер, Дэвид Ойелоуо, Армин Роде, Хайке Макач, Вильфрид Хохгольдингер, Август Цирнер, Элвин Ван Дер Куеч.

В будущем, когда путешествия во времени стали реальностью, предприимчивые люди начали за большие деньги организовывать сафари на настоящих динозавров. Люди из будущего получали возможность отправиться в прошлое и там почувствовать себя настоящими охотниками, но при этом они обязаны соблюдать три важных правила: не менять ничего в прошлом, не оставлять там ничего и ничего не брать с собой в будущее.

Один из охотников во время путешествия сходит с тропы, и позже, вернувшись домой, они обнаруживают, что мир изменился...

«Вино из одуванчиков» (1997)

Режиссер: Игорь Апасян

В главных ролях: Иннокентий Смоктуновский, Андрей Новиков, Сергей Кузнецов, Всеволод Полищук, Лия Ахеджакова, Евгений Герчаков, Лев Перфилов, Лидия Драновская, Вера Васильева, Владимир Зельдин.

В летнем саду полно одуванчиков. Их собирают и делают из них отличное вино… Гениальный изобретатель конструирует машину счастья… С помощью своих рассказов бывалый полковник переносит мальчишек в неведомый мир, а может быть, это он сам перемещается на машине времени своей памяти.

Одесскому режиссеру Игорю Апасяну понадобилось семь лет, чтобы снять фильм по знаменитой повести Рэя Бредбери.

«Что-то страшное грядет» (1983)

Режиссер: Джек Клейтон

В главных ролях: Джейсон Робардс, Джонатан Прайс, Дайан Лэдд, Ройал Дэно, Видал Петерсон, Шон Карсон, Мэри Грэйс Кэнфилд, Ричард Давалос, Джейк Денджел, Джек Додсон

В небольшой провинциальный городок прибыл карнавал, причем случилось это осенью, в так называемый «час волка». Никто не знает, совпадение это или нет, но в городе начали пропадать люди. Два мальчика, Уилл и Джим, пытаются выяснить, какие страшные тайны скрывает владелец карнавала, но их любопытство может угрожать жизни как самих мальчишек, так и их близких…

«Марсианские хроники» (1980), мини-сериал

Режиссер: Майкл Андерсон

В главных ролях: Рок Хадсон, Гэйл Ханникат, Берни Кейси, Кристофер Коннелли, Николас Хэммонд, Дэррен МакГэвин, Родди МакДауэлл, Бернадетт Питерс, Джойс Ван Паттен, Мария Шелл

По сюжету этой философской сказки Рэя Брэдбери земляне пытаются покорить Красную планету, населенную необычными обитателями — очень развитыми духовно. Похоже, что они показывают людям, как те должны развиваться...

«451º по Фаренгейту» (1966)

Режиссер: Франсуа Трюффо

В главных ролях: Джули Кристи, Оскар Вернер, Сирил Кьюсак, Антон Диффринг, Джереми Спенсер, Би Даффелл, Алекс Скотт, Джиллиан Алдам, Майкл Бальфур, Энн Белл

В мире будущего, созданном Брэдбери, книги находятся под запретом, а интерес к ним и их хранение преследуются по закону. Сержант Гай Монтэг — член команды огнеметчиков, задача которой — уничтожение литературы. Но встретив девушку по имени Кларисса, он меняет свои взгляды на жизнь.