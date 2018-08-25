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Авторынок в Ждановичах: Почти все машины - из России, но новые еще не везут

  • 25.08.2018, 18:56
Фото: CarGurus

Что происходит на авторынке на фоне падения российского рубля?

Вереницы страждущих купить новый автомобиль подешевле пока еще не потянулись в Россию, хотя разница в цене уже достигает 2 тысяч долларов. Tut.by сделал сравнительный анализ цен на новые авто, а теперь отправились на авторынок в Ждановичи. Что там происходит на фоне падения российского рубля?

Фото: tut.by

В субботу авторынок в Ждановичах не бурлит, хотя и живет довольно активной жизнью. Прохаживаются покупатели, продавцы «жарятся» в машинах, но половина выставленных экземпляров стоят закрытыми. Правда, если задержаться секунд на 15 возле автомобиля, словно джинн из бутылки, материализуется продавец: «Интересует? Что рассказать?» Спасибо, все и так ясно. Большинство машин хоть и блестят отполированными боками и намазанными воском шинами, как-то не вызывают острого желания хотя бы посмотреть. Но это глубоко личная оценка автора.

Фото: tut.by

Особенно удручают напомаженные, но весьма потрепанные экземпляры с новой зимней резиной. Тут возможны два варианта: либо не продается с зимы, либо для продажи поставили ту резину, что удалось купить по бросовой цене. Других предположений нет.

Фото: tut.by

Более всего бросается в глаза тот факт, что новых машин из России практически нет. Журналисты встретили буквально пару-тройку экземпляров. Действительно, на «бюджетники» цены практически равны, а дорогие версии гонять в Ждановичи нет смысла — спрос невелик. Даже просто беглый обзор дает понять, что машин дороже 20 тысяч долларов здесь нет. Основная масса укладывается в диапазон 5−10 тысяч долларов. Вокруг них и происходит основное движение покупательских масс.

Фото: tut.by

За 11 тысяч долларов продают Opel Insignia 2010 года из Германии. Двухлитровый дизель, «автомат», пробег 180 тысяч км. Возникает вопрос: сколько стоил автомобиль в Германии, если таможенная пошлина на такую машину составляет 9600 евро? Возможно, пригнали его тех самых 8 лет назад. Впрочем, такие экземпляры встречаются редко. Если и пригоняют что-то из-за границы, то с проходным годом и мотором.

Фото: tut.by

Журналисты стали невольными свидетелями разговора между продавцом и супружеской парой из Гродно. Женщина безапелляционно заявила, что машину из России не купит никогда и ни за что — хлам, проблемы с документами, залоговые, угнанные. С таким подходом на рынке в Ждановичах делать нечего. Огромное количество авто как раз от нашего «соседа».

Фото: tut.by

— Да здесь почти все машины из России, откуда ж еще их гнать? Посмотри, все, что стоят без номеров, — пригнаны из РФ. Те, что на транзитах, — белорусские, — рассказал один из продавцов.

Фото: tut.by

Рынок условно делится на две части. На его меньшей территории собраны в основном ипэшники, у которых выставлено по несколько машин сразу. Их можно посмотреть даже в будние дни. А вот условно «дальняя» часть рынка наполняется в выходные дни, когда приезжают сами владельцы. Там уже можно прицениться к экземплярам за 2−3 тысячи долларов.

Фото: tut.by

Машин, которые были когда-то куплены новыми у белорусских дилеров, совсем мало. Нам повстречался лишь Kia Sportage в комплектации Active+. Машина 2017 года выпуска с пробегом 14 тысяч км продается за 20 тысяч долларов. Судя по тому, что здесь «механика», это версия с 1,6-литровым бензиновым мотором. У дилера она стоит 21 700 долларов. Возможно, кого-то устроит «скидка» в 1700 долларов за 12 тысяч пробега.

Фото: tut.by

Время новых автомобилей от российских дилеров еще не пришло — разница в цене либо исчезающе мала, либо не настолько велика, чтобы заниматься этим. Дорогих машин мало, большая часть — среднего ценового сегмента. Как раз те варианты, когда выбираешь между новым «бюджетником» или подержанным «брендом».


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