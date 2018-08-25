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«Даже дворником трудно устроиться»

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  • 25.08.2018, 19:10
  • 1,718
Архивное фото: персонал-престиж

В Беларуси сейчас везде плачевная ситуация с трудоустройством.

Журналисты «Газеты Слонімскай» спросили у жителей города, легко ли в Слониме найти работу?

Михаил: — Считаю, что в нашем городе трудно найти работу. Я хоть работаю на одном месте, но знаю, что в Слониме с вакансиями проблематично.

Люба: — Я не из Слонима, живу в Бресте. Мне в своём городе пришлось походить, побегать, чтобы найти работу. Сейчас я нахожусь в декретном отпуске, планирую вернуться на прежнюю работу. Хотелось бы пойти на другую работу, но это не так просто.

Ирина: — Я сама из Новогрудка, но считаю, что сейчас везде плачевная ситуация с трудоустройством. Особенно сложно молодым специалистам, потому что работодателям нужны работники с опытом. В среднем у нас заработная плата 300-400 рублей.

Людмила: — Я думаю, что у нас с вакансиями тяжело. Сама я не занималась поисками места работы, но поскольку новые промышленные предприятия не строятся, а только открываются торговые объекты, то откуда могут появиться новые рабочие места? Предприятия у нас закрываются или становятся филиалами. Поэтому тяжело найти работу.

Сергей и Олег: — В Слониме вообще невозможно найти работу. Мы сейчас работаем от центра занятости, но у нас разовая работа. А постоянную работу найти очень сложно. Нормальные специалисты все уезжают за границу. Кто тут за копейки будет работать? У нас даже дворником трудно устроиться. Вот у нас днёвка — 12 рублей.

Наталья: — Я попробовала поменять работу год назад, но у меня не получилось. Да и везде предлагают маленькие заработные платы. Мне даже предлагали работу за 150 рублей. Я не знаю, как работники на том предприятии за такие деньги живут.


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