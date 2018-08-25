Навального увезли из отделения полиции с подозрением на перелом мизинца 1 25.08.2018, 19:00

Сегодня российского оппозиционного политика задерживали пятеро ОМОНовцев.

В Москве оппозиционного политика Алексея Навального увезли из ОВД Даниловский с подозрением на перелом мизинца левой руки. Как пишет «Новая газета», об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Она уточнила, травма могла быть получена в результате задержания, в котором участвовали пятеро сотрудников ОМОНа.

Ярмыш также добавила, что Навальнаго задержали в рамках административного протокола от 31 января. Она предполагает, что задержание связано с митингом в поддержку «забастовки избирателей», который прошел в Москве 28 января. Административное дело в отношении Навального, которое было заведено после акции, суд вернул в полицию.

«Суд предварительно в понедельник. Пока говорят, что его оставляют в ОВД до суда», – написала Ярмыш.

Ранее Навального задержали у подъезда его дома. Несколько часов адвоката политика не пускали в ОВД.