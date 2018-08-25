Кризис, переживаемый Россией, беспрецедентен 5 Игорь Чубайс, kasparov.ru

25.08.2018, 19:40

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Игорь Чубайс

Власть - только надстройка, удачная или неудачная (и тогда ее надо менять) над обществом.

Когда я замечаю, что, как в 1918 и в 1991, "рвать страну на части" — значит повторять трагедию в третий раз, я говорю о целостности будущей России, где основательному реформированию подвергнется действующая поныне, неэффективная система управления, о России, которая твердо выберет и бесповоротно встанет на гарантированный, демократический путь развития (тогда зачем нам убегать друг от друга?), о стране реального содружества народов, где каждой нации обеспечена реализация всех культурных прав (первое из них — право на родной язык, на соответствующее обучение и вещание региональных СМИ, при том, что русский — останется государственным языком межнационального общения).

Гарантированная реализация культурных прав и региональных особенностей не ослабляет, а органично сплачивает огромное, многонародное государство! Заодно уточню, что формула — "Россия — тюрьма народов" — выдумана Марксом, который, однако, к концу жизни увидел грандиозные позитивные преобразования, начатые Александром II, пересмотрел свои оценки и взялся за изучение русского языка. Ленин, долдоня "про тюрьму народов" ни к селу, ни к городу, повторял то, от чего автор формулы давно отказался.

Уточню еще один пункт — я за целостность страны, достигаемую мирным путем, без насилия. Она должна стать итогом постоянного межэтнического, межконфессионального, межрегионального гражданского диалога, результатом демократических согласований и договоренностей.

Анализируя доводы оппонентов, мне представляется, что многие противники автора, осуждая советчину, на самом деле являются своеобразными подсознательными носителями "советской идеи". Прежде всего, они не замечают, как им и предписано новой официальной концепцией единого учебника истории, — что в октябре 1917 года произошел разрыв нашей истории и государственности. Василий Розанов об "опускающемся над нами железном занавесе" написал в 1918 году. А еще через год И. Бунин с горечью констатировал — "Наши дети, внуки не будут в состоянии представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили... — всю эту мощь, сложность, богатство, счастье...". В "той", нормальной России "бунт был бессмысленным", в "этой", как пишут журналисты, "гражданская война не затихает".

Не замечая преступление красных экстремистов, цинично названное ими "великим октябрем" и прервавшим нашу государственность, оппоненты, фактически, советизируют всю 12-вековую историю страны.

Кроме того, оппоненты разделяют трактовку понятия "Родина", которую сформулировал главный певец тоталитаризма С. Михалков. Совок у них не только всегда, но и везде. "Кремлевские звезды над нами горят, повсюду (запомни!!!) доходит их свет. Хорошая родина есть у ребят и лучше (повторяй утром, днем и вечером!) той родины — нет". Сегодня эта мысль воспроизводится в прозе — "Россия — это Путин, нет Путина — нет России".

В действительности власть — только надстройка, удачная или неудачная (и тогда ее надо менять) над обществом. В действительности Родина — это наш язык, наша земля, история, культура, народ. Я так и не понял, кого и почему все это не устраивает и почему это надо рвать на части?

И еще. Не разделяя мысль о том, что главная геополитическая катастрофа ХХ века — это октябрь 1917 и разрыв истории, не сознавая, что власть — это не основа, а производная, оппоненты, и здесь их третья ошибка, не замечают то отчуждение, которое разделяет нашу страну и народ — с одной стороны и власть — с другой. Не случайно для своего сохранения власть вынуждена создавать огромное количество гигантских силовых структур — ФСО, ФСБ, нацгвардию, управление Э и МВД, Следственный комитет и плюс к тому — "геббельс-тв".

Не удивительно, что в ответ на это наш народ и сто лет назад, и сегодня поддерживает не гонителей, а гонимых. У нас есть свои герои, и мы их знаем — Романовы, Деникин, Колчак, Врангель... Мандельштам, Цветаева, Ахматова... диссиденты, Солженицын, Сахаров... Политковская, Немцов... Фильм Э. Рязанова "Вокзал для двоих" заканчивается жутким сюжетом — главный герой бежит не на волю, а в тюрьму. Нам давно пора "бежать на волю" и преодолеть отчуждение. Главные убийцы наших соотечественников — Ленин и Сталин — могут быть "героями" только для зомбированных идиотов!

Кризис, переживаемый Россией, беспрецедентен. Что бы случилось с другими народами, если бы их сто лет гоняли по ГУЛАГу, по голодоморам, депортациям, по расказачиваниям и раскулачиваниям... если бы их голоса непрерывно цензурировали!?

Но мы можем и должны выйти из тупика! Нам нужна целостная и свободная Россия! Это наша страна!

Игорь Чубайс, kasparov.ru