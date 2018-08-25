«Мы свободные люди»: Гродненские фанаты бойкотируют матчи из-за действий милиции 1 25.08.2018, 19:53

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Фото: hrodna.life

В июне после игры с БАТЭ произошло несколько брутальных задержаний фанатов.

Накануне матча «Неман» - «Торпедо-Минск», который пройдет в Гродно 25 августа, гродненские футболисты сняли видео, где призвали местных фанатов вернуться на 21-й сектор, пишет сайт hrodna.life.

Активные гродненские болельщики бойкотируют домашние матчи с середины июня, когда после игры с БАТЭ произошло несколько задержаний фанатов.

После того как «Неман» остался без поддержки у команды пошел серьезный спад, это было заметно в последних двух домашних матчах. 30 июня "Неман" в Гродно сыграл вничью с «Минском» - 2: 2, а 20 июля гродненцы на своем поле крупно уступили «Слуцку» - 0: 3.

Футболисты «Немана» накануне матча с минским «Торпедо» дали понять, что им нужна поддержка фанатов и записали обращение.

В пятницу, 21 августа гродненские фанаты в своем Instagram сообщили о том, что поддержат команду.

А еще раньше фанаты оставили в своей группе в ВКонтакте интересную запись.

«Мы знаем что вы увидите и прочитаете это. Мы знаем, чего вы хотите и чего добиваетесь. Но вы не учли одного, пожалуй, самого главного. Любовь к идее и дружбу нельзя убить. Как бы вы не старались мы были, есть и будем. Все потому, что мы не такие, как вы, мы другие. Мы свободные люди с желто-зеленым сердцем. И такими останемся навсегда! Неман - это мы!».

Основанием для задержания на матче «Неман» - БАТЭ, который проходил в Гродно 17 июня, стали взорванные петарды на фанатском секторе гродненцев. Большинство задержанных получили штрафы, а некоторых приговорили к 7 суткам ареста.

Фанаты рассказывали, что их начали задерживать уже после матча. Все происходило в грубой форме, некоторых били и просто вытаскивали из толпы

Матч между «Неманом» и минским «Торпедо» пройдет в Гродно 25 августа. Начало в 19:45.