Стали известны подробности задержания Алексея Навального 25.08.2018, 20:27

Алексей Навальный

Российский оппозиционный политик задержан из-за протокола, составленного еще в январе.

Оппозиционер и глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный задержан в субботу в Москве в связи с протоколом об административном правонарушении, который был составлен еще в январе. Как передает «Радио Свобода», об этом пишет в твиттере пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Навальный был задержан у подъезда своего дома и доставлен в ОВД "Даниловский". Несколько часов, как пишет Ярмыш, к нему не пускали адвоката. Впоследствии оппозиционера увезли из ОВД с подозрением на перелом мизинца. "Его так задерживали", – пишет пресс-секретарь Навального, утверждая, что в задержании участвовали пятеро сотрудников спецотряда полиции.

Алексея Навального только что увезли из ОВД с подозрением на перелом мизинца левой руки. Это его так задерживали. Его задерживали пятеро ОМОНовцев 2-го оперполка — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 25 августа 2018 г.

Впоследствии Навального привезли обратно в ОВД. Подозрения на перелом не подтвердились. По словам Ярмыш, до понедельника, когда состоится суд, Навального вряд ли выпустят на свободу.

Алексея Навального привезли обратно в ОВД «Даниловский».

Защитник Илья Пахомов передал для него подушку, спортивные штаны и толстовку. pic.twitter.com/iKCEby2xJN — Полина Нестерович (@Plombir_Snark) 25 августа 2018 г.

Протокол, из-за которого задержали Навального, был составлен после акции 28 января. В этот день в ряде городов России прошли акции сторонников политика с требованием допустить его к президентским выборам. В Москве акция не была согласована с властями. Тогда Навального отпустили, суд по делу о правонарушении до сих пор так и не состоялся. Оппозиционеру грозит административный арест. Официальных комментариев о причинах задержания Навального пока нет.

Его задержали в рамках протокола от 31 января 2018. То есть, видимо, за митинг 28 января, по которому суда так и не было тогда — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 25 августа 2018 г.

Соратники оппозиционера связывают его задержание с планами его сторонников провести 9 сентября акции протеста против повышения пенсионного возраста. Власти Москвы заявили, что изучат заявку на проведение массовой акции в этот день.