«Сдавать по 5 копеек — благотворительность»: В Беларуси небывалый урожай яблок 10 25.08.2018, 20:36

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Фото: tut.by

Яблони ломятся от урожая, но на них не заработаешь.

Ветки садов родины ломятся от яблок. Буквально. 2018-й принес небывалый урожай. Но до рекордного объема сбора яблок в Беларуси далеко, и причин тому много. Tut.by узнал, можно ли заработать на яблоках, кто складывает «яблочный пирог» страны, — и даже нашел «яблочную душу», причем не одну.

«Сдавать яблоки — это почти благотворительность»

Фото: tut.by

Яблоко впору официально признавать национальным белорусским плодом. Блюд из яблок у нас — не меньше, чем из картофеля. Можно переписывать сценарий фильма «Девчата»: «А что яблоко? Ты думаешь, яблоко — это так просто? Сорвал и съел? Из яблок знаешь, сколько блюд приготовить можно? А ну, считай: яблоко свежее, сушеное, запеченное, жареное. Яблочные чипсы, варенье, компот, сок, джем. Пирог с яблоками, блинчики с яблоками и творогом, яблочные драники, пирожки, пастила, печенье…»

Из яблок делают и сладости: зефир, мармелад. Например, бобруйский «Красный пищевик» работает исключительно на белорусском сырье — закупает яблоки и делает пюре. А плоды ему поставляет Кировское райпо. В пункт приема население сейчас ежедневно привозит в среднем около 7−8 тонн яблок. Принимают их по 5 копеек за килограмм — «смешная цена, почти благотворительность», говорят белорусы.

— Если бы не внуки, в жизни бы не повез яблоки сдавать, — говорит Юрий Акушевич.

Мужчина привез на мотоблоке целый прицеп яблок — чуть больше 400 кг. Их насобирали в его саду с 10 яблонь трое внуков — 12, 14 и 16 лет. Есть еще двое младших, но те в сборе не участвовали.

Считаем вместе с Юрием Семеновичем: на сбор яблок, их упаковку в мешки и погрузку ушло в общем около 5 часов, хотя дети работали 2 дня. Дорога обошлась в 6,5 рубля — мотоблок «съел» около 5 литров 92-го бензина. За урожай мужчина выручил 20 рублей. Доход — 13,5 рубля, т.е. по 2,7 рубля на внука. Если «заплатить» и дедушке — выйдет по 2,25 рубля на человека.

— Просто жалко выбрасывать — яблоки-то хорошие, — объясняет Юрий Акушевич. — А яблони в этом году поразрывало — стволы на куски разваливаются под тяжестью урожая. В позапрошлом году яблоки тоже сдавал. Но больше не буду — много сил и времени отнимает. Что я пятерым внукам на эти 13,5 рубля куплю? Конфет разве немного.

По словам пенсионера, раньше в Кировске на комбинате можно было «заплатить копейки» и воспользоваться промышленной соковыжималкой.

— Можно было на пресс привезти 2−3 мешка яблок. Полчаса — фляга сока. Люди везли яблоки со всего района. А сейчас такого нет, — сокрушается мужчина.

Фото: tut.by

Супруги Светлана Ивановна и Сергей Иванович выручили в этот раз за свои яблоки 14 рублей. Привезли их за 11 км. Говорят, в соседних с Подречьем Столпищах Гомельский консервный завод принимает яблоки по 6 копеек за килограмм, но им не нравится, что нужно ездить дважды: сначала привезти яблоки, потом приехать забрать пустые мешки. Если останутся.

— А заберешь свои мешки или чужие — не угадаешь. Люди ж всякие. Бывает, забирают не свои, а те, что поцелее, — негодует Светлана Ивановна. — А тут, в Кировске, хорошо: приехал, отдал, деньги получил, мешки забрал. Все быстро.

Супруги привезли сдавать яблоки уже в третий раз за сезон. И привезут еще — их в этом году очень много. В саду — и старые деревья: штрифель, антоновка, пепинка, шафран, — и молодые, но на последних яблок пока мало.

— Куда эти яблоки девать? Я уже компота наставила — яблоко с «черноплодкой». Сколько банок — не считала. У меня трое сыновей, каждому же нужно дать. Но уже сказала, чтобы сами компоты ставили, — здоровье не то, — говорит Светлана Ивановна.

Супруг смеется: компоты ставить — это еще что. А вот собрать яблоки!

Фото: tut.by

— Я в 5 утра встал, еще темно было. До 12 собирал, потом свез, погрузил. А сколько гнилых выбросил! Наверное, столько же. Ай! — машет рукой мужчина. Но яблоки еще привезет — выбрасывать жалко.

Школьник Даниил тоже несколько часов упорно собирал яблоки в бабушкином саду. Привез их в пункт приема вместе с отцом Вадимом. Парень скромно молчит, а отец объясняет:

— Телефон новый хочет. Вот, копит деньги.

— То есть яблоками можно заработать на мобильник?

— Вы шутите, да? — фыркает мужчина, загружая мешки с плодами на весы. — На линейки и ручки к школе, может, и заработаешь. Это ж сколько тонн яблок сдать нужно, чтобы телефон купить?

Прикидываем: средненький смартфон стоит около 300 рублей. Или 6 тонн яблок.

Фото: tut.by

«Яблочный пирог» Беларуси, или Откуда урожай

Яблочный сезон в Кировском райпо в этом году начался 26 июля. Меньше чем за месяц тут приняли 1 026,5 тонны из 1260 запланированных.

— В хорошие времена собирали и по 5 тысяч тонн, — говорит начальник отдела заготовок Кировского райпо Ирина Ачинович. — Стали активнее возить после Яблочного Спаса (19 августа), и пика сбора пока нет — люди сначала выкопают картофель, а потом будут собирать яблоки. Потому что деревья чаще всего растут на картофельном поле.

Яблоки у Кировского райпо забирает «Могилевоблпищепром», винзаводы Могилева и Рогачевский филиал Гомельского винзавода. С 27 августа яблоки у райпо будет принимать Кировский пищевой комбинат.

— Он перерабатывает их на соки, пюре. Потому яблоки нужны более зрелые, сочные. Как и «Красному пищевику», — объясняет Ирина Евгеньевна.

Фото: tut.by

Пятикопеечная цена за килограмм яблок объясняется одним словом: рынок. Плодов много, переработчики практически «закрыли» свои планы приема. А работать себе в убыток никто не будет.

В этом году Минсельхозпрод ожидает получить около 130 тысяч тонн яблок от сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Беларуси, рассказали в министерстве. Из них более 63 тыс. тонн — от 20 предприятий в регионах. 28,5 тыс. тонн — от девяти организаций Брестской области, 7,6 тыс. тонн — от двух в Витебской, 2,5 тыс. тонн — от гомельского фермерского хозяйства «Яблоневый сад», 12,3 тыс. тонн — от четырех гродненских организаций, 7,5 — от двух минских и 4,8 тыс. тонн — от двух хозяйств Могилевской области.

На 16 августа в республике собрано 4,5 тыс. тонн плодов и ягод от запланированных 147 тыс. тонн. И сбор яблок только начинается — пока собирают ранние сорта.

В 2017-м урожай яблок составил 109,7 тыс. тонн, но год был не яблочным. А вот в 2016-м собрали более 136,8 тыс. тонн. В целом за последние 10 лет объемы сбора яблок в стране значительно увеличились. Сравните: в 2007 году собрали всего 40,5 тыс. тонн плодов.

Урожайность растет из года в год за счет вступления в плодоношение молодых садов, объяснили в Минсельхозпроде. По сравнению с 2010 годом, например, урожайность яблонь увеличилась на 22,1 ц/га. В некоторых хозяйствах Брестчины и Гродненщины она достигает более 30 тонн с гектара.

— Наиболее интенсивно развивается плодоводство в Брестской, Гродненской и Минской областях, где выращивается порядка 80% от общего объема производства по республике, — рассказала консультант сектора по производству картофеля и плодоовощной продукции Минсельхозпрода Галина Каминская.

Часть урожая идет на экспорт. В 2017 году Главная госинспекция по семеноводству, карантину и защите растений выдала фитосанитарных сертификатов на 53 тыс. тонн яблок. Они отправились в различные регионы России: Московскую, Калининградскую, Липецкую, Орловскую и другие области.

По информации Минсельхозпрода, своих яблок республике все еще не хватает в полном объеме. Поэтому в последние 10 лет целенаправленно высаживаются молодые сады с лучшими белорусскими и импортными сортами. А сады с низкой урожайностью идут под снос.

В этом году на переработку по плану пойдет около 110 тыс. тонн яблок, рассказали в концерне «Белгоспищепром». В этот объем войдут плоды, выращенные сельхозорганизациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, самими переработчиками на собственных сырьевых базах, населением. В том числе на переработку пойдут яблоки, которые закупит заготовительная система потребительской кооперации через заготовительные пункты.

— Сейчас идет заготовка яблок для винодельческой отрасли и в небольших объемах для консервирования, так как примерно до конца сентября — начала октября у яблок — наибольшая отдача сока, — пояснила начальник сектора консервной отрасли управления

табачной, сахарной и консервной отраслей Белгоспищепрома Елена Андреева. — В октябре начнется переработка яблок для производства пюре-полуфабриката асептического консервирования. Его будут использовать как для выпуска продукции в межсезонный период, так и для продажи.

Заготовленные для промпереработки яблоки пойдут на производство соков, в том числе прямого отжима, нектаров, морсов, повидла, пюре, подварок и др. Из них изготовят детское питание, пюре асептического консервирования, концентрированные соки. Часть урожая переработают в алкогольную продукцию.

«Яблочные души»

В Кировском районе стационарных пунктов приема всего четыре: в Кировске, Мышковичах, Жиличах и Любоничах. Яблоки можно сдавать еще в магазины райпо, но люди чаще вызывают машину заготовителя: так проще и дешевле, чем возить самому, — вызов-то бесплатный.

К приезду заготовителя семья Апенько в Мышковичах готовится основательно. На аккуратных грядках то тут, то там стоят мешки, полные яблок.

— Ну, мешков 50 соберем. Для начала, — флегматично замечает Наталья Апенько. И со смехом комментирует нашу реакцию: — Полторы тонны околота — это 75 рублей. А вообще, две бы собрать. Это наша первая сдача яблок в этом году.

Сад у Апенько огромный — 50 деревьев только яблонь. А есть еще груши и сливы.

— Яблынь шчэ больш было — павыразалі старыя. Вун, пні стаяць, — показывает мать Натальи Клавдия Владимировна. — Няма куды дзяваць было іх. Пастаянна здавалі яблыкі. Сабе ж сколькі нада? Чатыры яшчыкі якія — і хваця. Сок асобенна с «залатога ранета» харошы — сахар не нужэн.

Сейчас в саду Апенько растут яблони сортов «алеся», «антей», «каштеля», «антоновка», «имрус», «весялина», «заря Алатау» — оно же «банановое яблоко».

— Каштеля уже сладкая, но еще твердая — рано ее снимать, — проводит экскурсию по саду Наталья. — Зато это яблоко подходит даже маленьким детям-аллергикам. А я люблю старые штрифель, белый налив, антоновку — они более устойчивые к болезням.

Яблоки в семье любят: хранят их в погребе, обязательно закатывают на зиму сок. Огромный яблоневый сад и у брата Натальи, чей участок находится по соседству.

— Могу и пять яблок съесть за день, могу и одно — под настроение, — говорит женщина и смеется, когда называю ее «яблочной душой». — Да у нас вся семья такая.

Наталья знает о яблоках, пожалуй, все — она работает в овощехранилище в местном СПК «Рассвет» им. Орловского. И тоже принимает яблоки.

— У меня отпуск. Видите — готовлюсь к работе, — шутит Наталья, насыпая мне полные руки яблок и груш. Клавдия Владимировна несет пакет фундука — тоже выращенного на участке. — На яблоках заработать можно. Если заниматься новыми сортами, уметь их хранить. И сдавать съемом, а не околот. Это труд — каждое яблочко снять, уложить. Но и принимать его будут дороже ближе к концу сентября. А так, околотом, вряд ли заработаешь — что это за цена в 5 копеек за килограмм?

Наталья рассказывает, как их 89-летняя соседка одна наколотила 28 мешков яблок: собрала, завязала, вызвала машину. Но таких, как она, единицы, говорит начальник отдела заготовок Кировского райпо Ирина Ачинович:

— Яблони хорошо плодоносят через год. Но деревья стареют. Сады нужно обновлять, сажать молодые яблоньки. И делать это должна молодежь. А она уезжает в города. Что остается делать старикам? Околачивать старые деревья.