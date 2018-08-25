Спасатели поймали в Минске королевскую молочную змею Кэмпбелла 11 25.08.2018, 20:51

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Это второй случай за полмесяца, когда в Минске ловят змей.

В Минске в районе улицы Мирошниченко поймали змею. Как передает «Еврорадио», об этом сообщает в соцсетях пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Пойманную рептилию отвезли в зоопарк. Его работники сообщили, что это королевская молочная змея Кэмпбелла и согласились ее приютить.

#Минск район ул. Мирошниченко. @112MINSK @112by отловили змею. Отвезли в зоопарк, где нам сказали, что это королевская молочная змея Кэмпбелла. Работники зоопарка согласились ее приютить. Позже будет видео. pic.twitter.com/11oz7w0mcF — МЧС Минска (@112MINSK) 25 августа 2018 г.

За последние полмесяца это второй случай, когда в Минске ловят убежавших змеев. 15 августа в районе улицы Уборевича на территории детского сада работники МЧС поймали четырехметрового питона. Его хозяина оштрафовали на 490 рублей.