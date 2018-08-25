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Видеофакт: «Океан Эльзы» посвятил песню Олегу Сенцову

  • 25.08.2018, 21:00
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Святослав Вакарчук призвал освободить незаконно заключенного в России украинского режиссера.

В День независимости Украины группа «Океан Эльзы» дала концерт на НСК Олимпийский в Киеве. В перерыве между исполнением песен Святослав Вакарчук высказал речь, во время которой призвал освободить политзаключенного Олега Сенцова, пишет unian.net.

"В этот день, когда мы здесь, есть те, кто не с нами. Это патриоты, герои, которых помимо их воли лишили права отмечать независимость Украины у нас дома. Это политические заключенные, украинцы, находящиеся в российских тюрьмах прямо сейчас. И мы не просто поддерживаем их морально, мы не просто отдаем им свои души и сердца, мы требуем, чтобы они были немедленно освобождены. Для Олега Сенцова и других – следующая песня", – отметил певец, исполнив композицию «Коли тобі важко».


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