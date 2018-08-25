В Гродно руководство девять лет не отпускало электрика в отпуск 4 25.08.2018, 21:11

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Он вернул компенсацию через суд.

Только обратившись в суд, энергетик Михаил, работавший на одно из дачных товариществ в Гродненском районе, сумел вернуть себе положенные деньги за неиспользованный отпуск, в который не ходил 9 лет подряд. Более того, его уволили в одностороннем порядке, что по закону недопустимо, пишет «Вечерний Гродно».

За свою работу мужчина получал от 70 до 140 рублей. При этом серьезных нарушений трудовой дисциплины он не допускал, на совесть выполнял все должностные обязанности. Не было нареканий и со стороны руководства товарищества. Однако все поменялось с приходом нового председателя. По каким-то причинам Михаил перестал устраивать руководство, и председатель в одностороннем порядке расторг трудовой договор с мужчиной.

Расторжение трудового договора до истечения срока его действия по инициативе нанимателя возможно только в определенных случаях, например, в случае ликвидации организации, несоответствия работника занимаемой должности, неисполнения без уважительных причин обязанностей, прогула, появления на работе в состоянии алкогольного опьянения и так далее. Досрочно просто так человека уволить нельзя, должны быть основания, в данном случае их не было, а если и были, то они не были подтверждены официально.

На этом странные действия начальства не прекратились. В день увольнения Михаил ожидал, что получит компенсацию за неиспользованный отпуск, в который не ходил на протяжении 9 лет. В ответ на законную просьбу выплатить деньги председатель ответил: «Не положено».

Тогда мужчина обратился в профсоюз, где ему помогли составить исковое заявление в суд. Также профсоюзные юристы бесплатно отстаивали интересы Михаила в суде. После нескольких заседаний стороны достигли мирового соглашения: Михаил увольняется, а товарищество выплачивает ему 500 рублей компенсации.