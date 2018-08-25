Конец анабиоза Телеграм-канал «Мысли-НеМысли»

25.08.2018, 21:19

2,625

Впервые подавляющее большинство населения поняло, что его обманывают.

Пенсионной "реформе" суждено остаться в истории, как пример поистине выдающейся тихой подлости в эпоху "развитого путинизма".

Все заигрывания с населением со стороны властей на тему смягчения скандальной законодательной инициативы оказались пустым блефом – Госдума отказалась идти даже на минимальные уступки. Пенсионный возраст будут поднимать по самому жесткому сценарию.

Если рейтинги Путина пока просто просели, то "Единая Россия" грозится пробить электоральное дно.

Справедливо будет сказать, что только сейчас российское общество по-настоящему начало выходить из анабиоза "сытых нулевых". Шутки из серии "не смешите мои Искандеры" и "Обаме запрещен вход в наш сельмаг" не вызывают и тени улыбки, а лишь глухое раздражение. Чиновники, еще вчера с гордостью носившие на челе печать американских санкций, позабыв о "страданиях за патриотическую позицию" кинулись спасать свои счета на офшорах. Но самое главное: впервые подавляющее большинство населения поняло, что его обманывают. И обман этот самый примитивный и нелепый.

Россказни про то, что теперь у пожилых людей появилось возможность дольше не заканчивать рабочую карьеру (как будто кто-то в России запрещал раньше работать при выходе на пенсию) рассчитаны на совсем уж неразумную публику.

Судя по всему, дальнейшая стратегия правительства ЕдРо будет выглядеть так: канализирование недовольства в сторону региональных властей, "саботирующих политику Президента". Где-то будут показательные отставки за "перегибы на местах", однако тут необходимо будет соблюсти баланс, чтобы не дезорганизовать систему управления. "Великодержавную" тему, призванную отчасти компенсировать негатив, также необходимо будет "углубить". Тут зачином стал пресловутый "закон о добровольном изучении национальных языков", вызывавший бурю недовольства в республиках.

Вероятно, наиболее сильный столп режима сегодня – это не ФСБ или "Первый канал", а травматический опыт 90-х у населения страны. Массовое сознание населения России пока еще находится на первой ("отрицание") стадии принятия "смерти" (по Кюблер-Росс), но всё громче голоса тех, кто перешли ко второй ("гнев"). В любом случае, общество в том виде, в котором мы его знаем последние почти два десятка лет обречено, а форма его перерождения в новое пока не ясна.

Телеграм-канал "Мысли-НеМысли"