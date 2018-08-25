Как белорус путешествовал автостопом по Европе 25.08.2018, 21:32

ФОто: vgr.by

Его маршрут проходил через Варшаву, Барселону, Лион, Ниццу, несколько городов Италии и Монако.

Гродненец Александр Валюк рассказал «Вечернему Гродно», где в Ницце раздобыть бесплатные мандарины, какие места стоит посетить в Барселоне и почему из Лиона пришлось уезжать автобусом вместо поезда.

Маршрут Александра проходил через Варшаву, Барселону, Лион, Ниццу, несколько городов Италии и Монако. Из-за того, что рейс в Барселону задержали на три часа, пришлось много путешествовать ночью.

ФОто: vgr.by

— Я должен быть в Барселоне вечером, но оказался там глубокой ночью. Аэропорт находился за городом, и, узнав, что до центра 15 километров, решил прогуляться. К рассвету был уже в городе, — рассказывает Александр.

Поднялся на обзорную площадку Барселоны — холм Монжуик

ФОто: vgr.by

ФОто: vgr.by

По пути поднялся на холм Монжуик — одну из главных обзорных площадок Барселоны. Добраться туда можно по канатной дороге из Старого порта или на фуникулёре от подножия. Наверху расположены одноимённый замок и старинное кладбище, больше похожее на крепость. Его окружает массивная стена (три метра в толщину и пять — в высоту). Ещё одна достопримечательность на холме — Испанская деревня — архитектурный музей, построенный в 1929 году для международной выставки.

Днём Александр прогулялся по знаменитому готическому кварталу столицы Каталонии. Самый высокий храм в этом районе — собор Святого Креста и Святой Еулалии — невозможно сфотографировать полностью: к 40-метровой высоте фасада добавлен шпиль длиной почти 100 метров. Но больше всего путешественника поразили остатки римской стены высотой больше 10 метров, раскиданные по разным частям квартала.

На пути к пляжу встречается немало торговцев, в основном нелегальных. Кстати, штраф за это — 50 евро. Многие раскладывают товар на специальных простынях, которые при появлении полиции мгновенно превращаются в холщовый мешок — стоит только потянуть за шнурки.

Прошёл больше 40 километров за день

За день Александр прошёл по городу больше 40 километров. На общественном транспорте (кроме электричек) не ездил. По его мнению, на каждой улочке, если гуляешь пешком, можно найти много интересного.

ФОто: vgr.by

ФОто: vgr.by

— Я стараюсь даже не пользоваться картами. Понимаю, что это ненадёжно, но предпочитаю заранее узнавать историю тех мест, которые хочу посетить, и в дороге нахожу их по памяти, — рассказывает Саша.

Из одного города в другой он добирается в основном автостопом.

— Как правило, поймать попутку удаётся легко. Мне всегда попадались отзывчивые водители: с одним обед разделишь, другой нарисует карту, посоветует, какие места надо посетить. И никто никогда не брал с меня денег за проезд, Лучше всего ездить с дальнобойщиками: они и русский понимают, и всегда покормят, — смеётся Саша.

В Лионе железнодорожники устроили забастовку

Автостопом Александр добрался в Лион, который, по его словам, ночью способен напугать своими окраинами. На улицах стоят скутеры, прикованные тремя цепями, велосипеды, на которых несколько замков, но уже нет колёс... Когда Александр оказался в сердце Лиона, город порадовал своей красотой.

— В четыре часа утра я был на обзорной площадке на горе, где и дождался рассвета, — улыбается парень.

ФОто: vgr.by

Однако выехать из Лиона оказалось сложно: бастовали железнодорожники. Для страны это частое явление: французы поднимают забастовку при любых не устраивающих их нововведениях, могут неделями не выходить на работу. Жители привыкли, а вот для туристов это создаёт сложности. В Ниццу пришлось уезжать на автобусе. К слову, билет на некоторые рейсы можно купить только на сайте. Александр рассказывает, как смешно было стоять возле нужного автобуса, пытаясь поймать исходящий из него сигнал Wi-Fi и купить билет онлайн, чтобы сразу предъявить его водителю.

Занимались дайвингом и подводной охотой

В Ницце частные дома огорожены одним забором с кодовым замком и окружены множеством мандариновых деревьев. Затем Саша вместе с компанией поехал в Италию. Ребята отдыхали на пляже, занимались дайвингом и подводной охотой. А вот барбекю дожаривать приходилось в... машине.

— Нас сильно подвела погода, выдавшаяся очень холодной. Особенно это чувствовалось в горах, — вспоминает Саша. — Обычно температура в это время года не падает ниже +17 ночью, но в те дни было около +13 и шли дожди. Я стараюсь не брать в поездку лишних вещей, поэтому пришлось мёрзнуть и терпеть капризы природы.

Ехать на машине по итальянским серпантинам — ещё одно испытание. Зато кругом — маленькие старинные городишки, часть которых уже заброшена, и ландшафты, похожие на сцены из фильма. Разбивали лагерь возле горного озера, где в тумане ходили непривязанные лошади и поблизости был старый разрушенный дом. Александр утверждает, что именно отдых дикарём — самый ценный и интересный.

ФОто: vgr.by

— В таких поездках главное — общение в компании. Красота посещаемых мест никуда не девается, но становится фоном для дружеских бесед и совместных приключений, которые сближают, как ничто другое, — улыбается довольный путешествием Александр.