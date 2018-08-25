Советник Трампа: Америка хочет добывать газ в Украине 2 25.08.2018, 21:41

1,225

ФОто: kmu.gov.ua

Иностранные энергетические компании заинтересованы в добыче природного газа в Украине.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон выразил заинтересованность американских и других иностранных энергетических компаний в добыче природного газа в Украине. Как пишет «Зеркало недели», об этом он сообщил на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве, 24 августа.

"Также есть ресурсы, которые производятся здесь, в Украине, которая добывает природный газ в объемах, насколько я понимаю, достаточных примерно для удовлетворения собственных бытовых потребностей Украины в природном газе. Возможно, американские компании, другие иностранные энергетические компании увидят привлекательность в разведке и добыче газа в Украине", - сказал Болтон.

По его словам, он провел "очень интересное обсуждение" с премьер-министром Владимиром Гройсманом по вопросам энергоресурсов и роли Украины в этой сфере.

Болтон также отметил, что "это вопрос политики правительства Украины - искать альтернативные энергоресурсы, чтобы не было зависимости от России".