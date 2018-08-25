Путин предложил Лукашенко встретиться еще раз 11 25.08.2018, 21:50

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Во встрече будут участвовать министры двух стран.

Путин и Лукашенко на переговорах в Сочи 22 августа договорились о новой встрече в ближайшее время с участием министров двух стран. Как пишет nn.by, oб этом белорусский диктатор заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Самое важное было то, что мы договорись с президентом России, что буквально в ближайшие несколько дней мы найдем возможность в своих графиках (особенно у него, поскольку я тут взял паузу небольшую, мне проще). У него очень напряженный график. Это действительно так, вы это видите. И он сейчас будет в Сибири длительное время. А после вот этих визитов в регионы России мы встретимся в широком формате. И это было его предложение — Владимира Путина», — отметил Лукашенко.