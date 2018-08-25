Синоптики: Завтра будет до +30°С 25.08.2018, 22:12

В воскресенье ожидаются сильные дожди.

26-27 августа погоду будут определять малоподвижные фронтальные системы, перемещающиеся с юго-запада Европы.

26 августа облачно с прояснениями. В западных и центральных районах страны кратковременные дожди, сообщает Гидромет.

В отдельных районах сильные дожди. Местами грозы. Ветер южный, с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С,максимальная - днем +18..+25°С, по юго-востоку +26..+30°С.

27 августа облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах сильные дожди. Местами грозы. Ветер северо-западный, северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, максимальная днем +16..+23°С; по юго-востоку ночью +16..+18°С, днем +24..+27°С.