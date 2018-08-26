Арина Соболенко выиграла турнир в Нью-Хейвене 26.08.2018, 8:13

Белорусская теннисистка завоевала свой первый чемпионский титул.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко в финале соревнований в Нью-Хейвене (призовой фонд — 799 тыс. долларов) обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро — 6:1, 6:4. Победа принесла 20-летней белоруске первый титул в рамках WTA-тура. 27 августа она займет рекордную для себя 20-ю позицию в мировом рейтинге, хотя еще год находилась за пределами топ-100, сообщает tut.by.

Финал в Нью-Хейвене стал третьим для Арины Соболенко (25 WTA) в 2018 году. Ранее она дважды уступала в решающих матчах на турнирах в Истбурне и Лугано. Кроме того, нынешний финал — четвертый в карьере 20-летней белоруски и второй в случае с соревнованиями WTA категории «Премьер».

В отличие от финалов в Тяньцзине (2017), Истбурне и Лугано в этот раз Соболенко была фаворитом встречи как с точки зрения рейтинга, так и по игре и динамике выступлений на последних турнирах. Белорусские букмекеры предлагали за победу Арины коэффициенты чуть меньше 1,50. Ее успехи перед матчем отметила и соперница по финалу Карла Суарес-Наварро (30 WTA):

— Она великолепно проводит летнюю часть сезона и особенно — последние несколько турниров. Она одержала много побед над теннисистками из топ-10 (пять. — Прим.ред.). Меня ждет сложная борьба в финале, но я готова. Фокусируюсь на своей игре, — сказала 29-летняя испанка.

Стартовый сет в первом в истории противостояния теннисисток поединке подтвердил фаворитский статус Соболенко. Арине потребовалось всего 24 минуты для того, чтобы перевести игру во вторую партию.

Все дело в том, что Суарес-Наварро долго адаптировалась к скоростям, которые предложила белоруска. При этом Арина допускала минимум невынужденных ошибок, которые при ее активной манере игры само собой разумеющиеся.

В начале второго сета Суарес-Наварро стала действовать рискованно, что позволило ей навязать борьбу Соболенко. В седьмом гейме Арина оформила брейк, а затем неудачно сыграла в гейме на подаче, который завершился двойной ошибкой.

В девятом гейме у Арины было три брейк-поинта, которые являлись скрытыми матчболами. Она реализовала преимущество смэшем с отскока. Затем у нее был реальный двойной матчбол, который испанка нейтрализовала.

Карла могла даже сделать брейк, однако следующую подачу соперницы не сумела толком принять. Арина завоевала еще один матчбол ударом в корпус сопернице под заднюю линию и на этот раз закрепила притязания на победу в турнире.

Итог поединка, который длился 1 час 13 минут, — победа Соболенко со счетом 6:1, 6:4.

— Хочу обратиться к спонсорам. Вы изменили мою жизнь шесть месяцев назад. Вот почему я здесь. Спасибо моему тренеру (Дмитрию Турсунову. — Прим.ред.), который знает все, — сказала Арина во время чемпионской речи.

Статистика матча Соболенко — Суарес-Наварро

Попадание первой подачи: 62% — 59%

Выигрыш первой подачи: 69% — 61%

Выигрыш второй подачи: 59% — 40%

Эйсы: 4 — 2

Двойные ошибки: 3 — 2

Очки, выигранные на приеме: 39% — 31%

Реализация брейк-пойнтов: 44% — 25%

Все выигранные очки: 56% — 44%

Первая ракетка Беларуси стала второй 20-летней теннисисткой, которая выиграла турнир в американском Нью-Хейвене. Впервые это сделала в 2010 году Каролин Возняцки.

Арина Соболенко стала третьей белорусской теннисисткой, завоевавшей титул WTA в одиночном разряде. Прежде это удавалось только Наталье Зверевой (4 выигрыша) и Виктории Азаренко (20).

Путь к финалу в Нью-Хейвене Арина Соболенко (25 WTA) начала с победы над австралийкой Самантой Стосур (65 WTA) — 6:3, 6:2.

Во втором круге соревнований белоруска выбила из борьбы еще одну представительницу Австралии, прошлогоднюю победительницу турнира Дарью Гаврилову (24 WTA) — 6:3, 6:7 (6:8), 7:5.

В четвертьфинале Арина одолела швейцарку Белинду Бенчич (№ 43 WTA) — 6:3, 6:2, а в полуфинале взяла верх над немкой Юлией Гёргес (9 WTA) — 6:4, 7:6 (7:3).

С начала года Арина Соболенко провела 57 матчей, в 37 из которых была лучше соперниц. Она является лидером женского тура по количеству побед в трехсетовых поединках — 17.