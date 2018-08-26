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«В спецлагеря для «тунеядцев» переместится население Дроздов»

  • 26.08.2018, 8:20
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Власть Лукашенко напоминает утопающего в болоте.

Белорусов взбудоражила информация о новых ЛТП, которые строятся специально для размещения там граждан, попавших под действие декрета «о тунеядцах».

Напомним, что недавно активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский опубликовал в «Фейсбуке» информацию, полученную от сокамерников в тюрьме на улице Окрестина. По их словам, в Беларуси после нового «Декрета о тунеядцах» создаются новые ЛТП.

«Еще в мае, во время отбывания административного ареста в ЦИП, ранее судимый за кражу сокамерник раcсказал, что якобы в 2017 году из колонии под Новополоцком вывезли весь спецконтингент по другим колониям в ожидании массовых арестов. Во время моего последнего ареста, двое сокамерников, осужденных за нарушение надзора, рассказывали, что в этом году строятся несколько новых ЛТП - для будущих тунеядцев», - пишет Максим Винярский.

Информацию о создании новых ЛТП либо расширении уже имеющихся сообщают и другие активисты, которые ранее отбывали административные аресты. Также об этом в марте заявлял министр внутренних дел Шуневич.

Вот как читатели Charter97.org отреагировали на такую политику властей:

«Как не работал, так и не буду работать за миску супа в рабских условиях».

«Ну только если дрозды туда переместить в месте с главным».

Хай будуюць. Калі абрынецца ўлада Лукашэнкі, змесцім ў гэныя ЛТП драздоўцаў разам з мянтамі на чале з шунькай».

«Ну, наконец-то дождались. В современной Беларуси строят концлагеря. Мы так долго к этому шли».

«Освобождали людей из концлагерей, победили фашизм, а он пророс в лукавой РБ буйным цветом... Как могут жать руку лукавому фанату Гитлера представители ЕС?»

«Вся наша власть во главе с Сашей напоминают утопающего в болоте, у которого шансов уже нет и он хватается за любую соломинку, при этом осознавая что соломинка уже не спасет, здравого смысла, увы, не осталось, только рефлексы».

«Пускай строят, обитателям Дроздов скоро пригодятся».

«Пусть строят. Со временем в спецлагеря для «тунеядцев» переместится население Дроздов».


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