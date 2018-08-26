США официально восстановили Второй флот в Атлантике 26.08.2018, 8:26

Это стало ответом на повышенную активность РФ в регионе.

В пятницу в Норфолке, главной базе ВМС США в Атлантике, был официально восстановлен, как организационная структура, Второй американский флот. Это, по мнению командования, позволит усилить американское военное присутствие в Северной Атлантике, где активность ВМФ Россия возросла до уровня времен «холодной войны», сообщает «Голос Америки».

В зону ответственности Второго флота войдет территория от Восточного побережья США до побережья России в Баренцевом море.

В более широком контексте восстановление Второго флота также свидетельствует об изменении военной стратегии США: приоритеты в обеспечении национальной безопасности смещаются от борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке к нарастающей конфронтации с Россией и Китаем.

«Мы не ищем конфронтации, – заявил командующий военно-морскими операциями США адмирал Джон Ричардсон на борту авианосца «Джордж Буш» (USS George H.W. Bush) в Норфолке, штат Вирджиния, добавив, что «лучшим способом избежать боя является создание самых мощных, боеготовых и способных конкурировать ВМС».

По словам Ричардсона, при необходимости, базирующийся в Норфолке Второй флот «прибегнет к решительным боевым действиям, чтобы нанести поражение любому противнику».

Изначально Второй флот был создан в 1950 году в качестве меры противодействия растущей угрозе со стороны Советского Союза. Он сыграл ключевую роль во время Карибского кризиса в 1962 году. В 2011 году в рамках оптимизации военных расходов его упразднили как отдельную структуру, включив в Командование сил флота США.

Восстановление Второго флота позволит ВМС США осуществлять более тесную координацию с союзниками по НАТО, заявил адмирал ВМС США в отставке Гэри Рафхэд в интервью агентству Associated Press. По его мнению, это позволит ВМС США повысить готовность к потенциальной российской агрессии.

Рафхэд ожидает, что в ближайшие годы Россия будет наращивать свое военное присутствие в Атлантике. Ключевыми акваториями станут районы у побережья Британских островов, Исландии и Гренландии.

«Очевидно, что российский флот не сопоставим по размеру ни с флотом во времена Советского Союза, ни с нашим флотом, – отметил Рафхэд, который ранее руководил военно-морскими операциями, а в настоящее время является научным сотрудником Института Гувера при Стэндфордском университете. – Но думаю, что восстановление (Второго флота – прим. ред.) будет мудрым шагом».