Леонид Заико: Лукашенко тонет и забыл, как кричать «караул» 26.08.2018, 8:17

1,754

Леонид Заико

Тяжелое положение не у нас, а у вас, ребята из Дроздов.

Об этом сайту primus.by заявил руководитель аналитического центра стратегия Леонид Заико, комментируя высказывания Лукашенко о том, что наступили «тяжелые времена» и «россияне ведут себя по-варварски»:

- Во всем этом я вижу только крики отчаяния. То же самое происходило в старом анекдоте про грузина, который тонул и не мог вспомнить, что нужно кричать.

Александр Григорьевич – как тот грузин: тонет и забыл, как кричать «караул!». Грузин в анекдоте кричал: «Товарищи, в последний раз купаюсь! Обидно, да?»

Так вот, Лукашенко точно так же кричит: «Товарищи, уже в последний раз... Обидно да?».

Ребята, ваши крики никого не тронут. Вы получили почти на три миллиарда долларов сырой нефти от России, беспошлинно получаете на 600 миллионов нефтепродукты… Кому вы кричите?

А когда Лукашенко начал жаловаться, что россияне субсидируют свой завод «Россельмаш» и свою «нефтянку» в пику его планам, мне он просто напомнил тетушку Броню из Одессы. Своему Мойше она все время клала колбасу в бутерброды в школу.

Кто бы говорил? Тот, кто постоянно субсидирует свои убыточные предприятия? Человек, который просто «впендюривает» деньги в никуда – 17 миллиардов долларов (!) только лишь под видом «инвестиций». «Впендюривает», «впендюривает» - и никакого толку. А потом – детские слезы и обиды: россияне что-то там у себя субсидируют.

Ребята вспомните, как вы «субсидируете» сельское хозяйство, чтобы потом демпинговать, продавая продукты на российском рынке по заниженной цене – в ущерб белорусскому потребителю.

Наверное, тяжелое положение лично у Александра Григорьевича. С этим я согласен. И об этом надо прямо говорить: тяжелое положение не у нас, а у вас, ребята из Дроздов. И от ревизии вас может спасти только кража – как в фильме «Операция Ы».