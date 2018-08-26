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В Болгарии перевернулся автобус с туристами: 16 человек погибли

  • 26.08.2018, 8:36
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Пока неизвестно, были ли в автобусе граждане Беларуси.

В Болгарии перевернулся автобус с туристами, сообщает The Sun со ссылкой на полицию и министра здравоохранения Болгарии.

ДТП произошло неподалеку столицы страны Софии. Автобус с преимущественно пожилыми людьми, которые возвращались с экскурсии, двигался по маршруту Лесков дол-Драге. Он съехал с трассы и перевернулся.

В районе катастрофы была сильная буря и очень слабая видимость, это предварительно могло стать причиной трагического происшествия.

Пострадавшие направлены в четыре крупные софийские больницы. Пока нет точной информации, были ли среди них иностранцы.

Участок трассы, где произошла автокатастрофа, временно закрыт. Понедельник, 27 августа, объявлен днем траура.

Количество погибших в результате ДТП с туристическим автобусом в Болгарии возросло до 16 (ранее сообщалось о 15 погибших и 27 пострадавших).

Об этом заявил министр иностранных дел Болгарии Валентин Радев, сообщает агентство БГНЕС.

По его словам, 13 человек погибли на месте, еще трое скончались в больницах. В автобусе находились 33 пассажира и водитель, 27 человек получили ранения, из них 21 были госпитализированы.

Что именно стало причиной ДТП, пока неясно. Известно, что автобус не прошел один из двух необходимых техосмотров, а во время аварии шел сильный дождь.


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