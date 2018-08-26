Памяти Джона Маккейна: самые яркие цитаты большого друга свободной Беларуси 9 26.08.2018, 9:09

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Сенатор-республиканец считал, что белорусы заслуживают большего, чем то, что имеют сегодня.

В субботу, 25 августа умер Джон Маккейн, американский сенатор-республиканец, которого называли большим другом свободной Беларуси за активную поддержку демократических перемен в стране и жесткую критику режима Лукашенко. Джон Маккейн также был большим другом Украины и призывал к бескомпромиссной политике по отношению к Кремлю.

НВ и Charter97.org вспоминают его самые яркие цитаты.

- Президент США не может вести за собой свободный мир, поздравляя диктаторов с победой на фиктивных выборах. Поздравив Путина, президент Трамп оскорбил каждого гражданина России, которому было отказано в праве на честное голосование.

- Страх - это возможность для смелости, а не доказательство трусости.

- Соединенные Штаты Америки должны дать Владимиру Путину и всем прочим агрессорам четкий сигнал, что мы не потерпим нападок на нашу демократию. За последние восемь месяцев какую цену заплатила Россия за вмешательство в наши выборы? Очень невысокую.

- Я оптимист, даже когда дело касается России.

- Мы будем жить с вечным стыдом из-за того, что не дали украинцам оружие, чтобы они себя защитили.

- Россия - бензоколонка, которая маскируется под страну. Это клептократия, коррупция. Это нация, экономика которой опирается исключительно на поставки нефти и газа. Поэтому экономические санкции важны.

- Некоторые люди понимают только одно – силу. ФИФА должна ощутить карающую мощь и ярость наших вооруженных сил... Нет смысла задерживать мелких приспешников, пока лидер ФИФА гуляет на воле. Я буду преследовать Зеппа Блаттера до самых ворот ада.

- Думаю, Россия самая главная сейчас угроза. Более значимая, чем Исламское государство. Я думаю, что ИГ может творить ужасные вещи. Но именно русские попытались уничтожить основу демократии, изменить исход выборов в Америке.

- Я могу выразить лишь удовлетворение тем, что "дорогой руководитель" (Ким Чен Ир) присоединился в аду к таким, как Каддафи, бен Ладен, Гитлер и Сталин.

- Лавров - это марионетка бандита и убийцы, который использовал высокоточное российское оружие для ударов по больницам в Алеппо, нарушал права человека по всему региону, вторгся в Украину, забрал Крым. Он действовал самым вопиющим и разбойным образом, и ему нечего было делать в Овальном кабинете.

- Россияне заслуживают лучшего, чем Путин... Президент Путин ... не верит, что на свободе человеческая природа может подняться над своими слабостями и построить справедливое, мирное и процветающее общество. Или как минимум, он не верит, что это могут сделать граждане России. Поэтому он правит, используя эти слабости, с помощью коррупции, репрессий и насилия. Он правит для себя, но не для вас.

- Дорогой Владимир! (обращение к Путину) "Арабская весна" приближается к твоим окрестностям.

- Пришло время вести себя более жестко с Россией. Для США наступило время высказать свое мнение в связи с нарушениями прав человека, приговорами, а также деятельностью этого автократа, полковника КГБ, который продолжает угнетать народ России.

- Итак, (президент Ирана Махмуд) Ахмадинежад хочет быть первым иранцем в космосе, а разве он не был там на прошлой неделе? (комментируя запуск Ираном в космос обезьяны).

- Я не думаю, что все эти события (революции) ограничены Ближним Востоком... Этот ветер перемен дует и разносится, и если бы я был Владимиром Путиным, то вел бы себя чуть менее самоуверенно, находясь в Кремле со своей кликой из КГБ.

- Я планировал приехать в Беларусь, мы надеялись провести несколько встреч, включая встречу с президентом. Из-за боязни нашей критики его тоталитарной власти Лукашенко отказал нам в выдаче виз... Диктатор чувствует себя настолько неуверенно, что простой визит выборных лиц представляется ему угрозой.

- Массовые демонстрации, которые проходят сегодня в Минске, являются ярким проявлением демократических устремлений белорусского народа. В течение последних недель тысячи белорусов, несмотря на репрессии и насилие, выходили на демонстрации в защиту своего человеческого достоинства с требованием отчетности от властей. Их самоотверженность вдохновляет.

- Мы слышим, что между Путиным и Лукашенко разлад, что они не любят друг друга, и не сотрудничают в том размере, как это было раньше. Я конечно, здесь не самый компетентный, но думаю, что белорусы заслуживают большего, чем то, что имеют сегодня.

- Беларусь уже долго борется за свободу, США намерены и дальше помогать белорусскому народу. Нужно понимать, что Лукашенко понимает только силу и санкции. Только благодаря санкциям он освободил Андрея Санникова и Дмитрия Бондаренко, которые отсидели в тюрьме почти полтора года. Мы не должны ослаблять давления на Лукашенко. Давление на него должны быть внутренним и внешним.