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Зенон Позняк: Белорусы вернутся к независимости и пойдут вперед великим народом

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  • 26.08.2018, 9:18
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Лидер КХП БНФ – о значении событий 25 августа 1991 года для нации и страны.

Лидер оппозиции БНФ в Верховном Совете 12-го созыва Зенон Позняк обратился к белорусам с поздравлением по случаю 27-летия провозглашения независимости Беларуси.

В поздравительном письме Позняк назвал день предоставления Декларации о суверенитете статуса конституционного закона величайшим национальным праздником.

«25-го августа 1991 года, после упорной и настойчивой борьбы депутатов Народного Фронта с депутатами коммунистической номенклатуры, Верховный Совет единогласно придал силу конституционного закона Декларации о суверенитете Беларуси, принятой в 1990 году», - написал лидер БНФ.

Зенон Позняк напомнил, что после 25 августа 1991 года были возвращены и утверждены в качестве государственных символов бело-красно-белый флаг и герб Погоня, созданы новые министерства, национальная армия, посольства, границы, белорусские деньги, гражданство, налажены международные связи.

«Государство Республика Беларусь было признано во всем мире. Началось культурное и государственное строительство большой Белорусской нации -- наследника Великого Княжества Литовского, исторических литвинов и мощной культуры. Вернулась белорусская школа, возникла радость национального существования и светлый взгляд в будущее », - написал Позняк.

Он добавил, что «в 1994 году Беларусь стала жертвой промосковской внутренней оккупации, спланированной Лубянкой и Кремлем»

«24 года антинациональной темноты имели катастрофические последствия для страны. Но Флаг Независимости над нами витает. Он в выгине. Ничто не уничтожит Белорусскую идею, какие бы разрушения ни продолжались. Страна вернется в начало, к 25 августа, и пойдет вперед великим народом. И тогда уже - навечно», - написал Зенон Позняк.

25 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета Беларуси Декларации о суверенитете Беларуси был дан статус конституционного закона. Также в этот день была приостановлена деятельность Коммунистической партии Беларуси.


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