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Лукашенко: Я спросил у Путина – слушай, ты знаешь Бабича?

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  • 26.08.2018, 9:33
  • 11,968

Диктатор рассказал странную историю.

Лукашенко заявил, что в Сочи договорился с президентом России Владимиром Путиным о новой встрече в скором времени в России с участием премьер-министров и членов правительств двух стран. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1», фрагмент которого был показан в эфире 25 августа.

«Самое важное было то, что мы в Сочи договорились с президентом России, что буквально в ближайшие несколько дней мы найдем возможность… и встретимся в широком формате, и это было его предложение — Владимира Владимировича Путина, — расширимся за счет представителей наших правительств», — сказал Лукашенко.

В анонсе интервью также рассказали, что в Сочи правители России и Беларуси подробно обсудили международную повестку от взаимоотношений с Дональдом Трампом до частного визита на свадьбу австрийского министра иностранных дел.

Лукашенко также прокомментировал назначение Михаила Бабича послом России в Беларуси. По его словам, он обсуждал кандидатуру Бабича с Владимиром Путиным «месяца полтора-два назад» в телефонном разговоре.

«Он позвонил и спросил, буду ли я возражать. Я говорю, «Да Господь с тобой». Но по дружески задал ему вопрос: «Слушай, ты знаешь Бабича?» Он говорит: «Очень хорошо знаю». «Ты его лично, не как президент, а как человек, ты его рекомендуешь?» И он ответил, что рекомендует, что это нормальный человек», — рассказал правитель Беларуси о содержании телефонного разговора.


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