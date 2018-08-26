Державный кокс 2 26.08.2018, 9:36

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«Единая Россия» догоняет МИД.

Коксовый рейсинг в России снова взял старт.

Был русско-аргентинский дипломатический кокс. Теперь есть и русско-бельгийский «едросовский», пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Полиция в Генте поймала большую партию кокаина – 1903 брикета по кило в каждом. Часть брикетов опечатана эмблемой «Единой России» - медведь под флагом.

Наверное, для удобства «едросовских» потребителей – чтобы не спутать, вдохнуть свою космическую пыль и улететь на счастливую рогозинскую орбиту кататься на спорткаре «Теслы», бороздящем просторы Вселенной.