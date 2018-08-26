Видеофакт: Дрон заснял в Бразилии племя, которое никогда не контактировало с внешним миром 1 26.08.2018, 9:43

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Неизвестное племя обнаружили в долине реки Джавари.

Беспилотник сделал первые снимки туземцев, которые живут на границе Бразилии и Перу и никогда не контактировали с внешним миром, сообщает The New York Times.

На видеозаписи, которую выпустили в среду, 22 августа, видна территория в долине реки Джавари с вырубленными деревьями. По территории проходят фигуры людей, один из которых несет копье или шест.

Что еще известно:

Изображения были получены в ходе экспедиции Национального индейского фонда. Ее участники показали несколько фотографий, сделанных на земле, включая изображения каноэ из выдолбленных стволов пальмы, топора с каменным лезвием и соломенной хижины.

Также команда вместе с полицией поймала две группы браконьеров и граждан, которые незаконно заняли землю, предназначенную для коренного населения.

Почему это важно:

В Бразилии насчитывается восемь коренных народов, которые имели контакты с внешним миром, и 11 человек, которые их не имели. Исследователям важно находить туземцев, чтобы оградить их территорию от браконьеров и черных лесорубов. В прошлом месяце Национальный индейский фонд выпустил видеоролик о мужчине в другой части Бразилии, который считается последним выжившим членом своего племени.