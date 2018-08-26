закрыть
26 августа 2018, воскресенье, 12:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Видеофакт: Дрон заснял в Бразилии племя, которое никогда не контактировало с внешним миром

1
  • 26.08.2018, 9:43
  • 4,328

Неизвестное племя обнаружили в долине реки Джавари.

Беспилотник сделал первые снимки туземцев, которые живут на границе Бразилии и Перу и никогда не контактировали с внешним миром, сообщает The New York Times.

На видеозаписи, которую выпустили в среду, 22 августа, видна территория в долине реки Джавари с вырубленными деревьями. По территории проходят фигуры людей, один из которых несет копье или шест.

Что еще известно:

Изображения были получены в ходе экспедиции Национального индейского фонда. Ее участники показали несколько фотографий, сделанных на земле, включая изображения каноэ из выдолбленных стволов пальмы, топора с каменным лезвием и соломенной хижины.

Также команда вместе с полицией поймала две группы браконьеров и граждан, которые незаконно заняли землю, предназначенную для коренного населения.

Почему это важно:

В Бразилии насчитывается восемь коренных народов, которые имели контакты с внешним миром, и 11 человек, которые их не имели. Исследователям важно находить туземцев, чтобы оградить их территорию от браконьеров и черных лесорубов. В прошлом месяце Национальный индейский фонд выпустил видеоролик о мужчине в другой части Бразилии, который считается последним выжившим членом своего племени.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко профукал момент
Лукашенко профукал момент Ирина Халип
Кто следующий?
Кто следующий? Валерий Карбалевич
Предгрозовое затишье
Предгрозовое затишье Дмитрий Быков
Главная разница между Россией и Украиной
Главная разница между Россией и Украиной Аркадий Бабченко