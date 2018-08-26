The Times: Абрамович готовится к продаже «Челси» 26.08.2018, 9:58

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Роман Абрамович

Фото: PAP/EPA/Andy Rain

Для подготовки сделки нанят инвестиционный банк.

Миллиардер Роман Абрамович изучает возможность продажи футбольного клуба «Челси» после того, как британские власти отказали ему в рабочей визе, сообщает The Sunday Times без ссылки на источники.

По информации издания, руководство футбольного клуба наняло инвестиционный банк, специализирующийся в области спорта, технологий, средств массовой информации и телекоммуникаций, оценки ситуации. Название банка в статье не приводится.

Как уточняет газета, Абрамович не хочет вкладывать значительные средства в стране, где он больше не может легально работать. 31 мая клуб «Челси» объявил о заморозке проекта по созданию нового стадиона. В сообщении клуба причиной приостановки проекта назван «неблагоприятный инвестиционный климат». Построить новый стадион, стоимость которого оценивалась в £500 млн, планировалось к 2022 году.

Представитель футбольного клуба отказался от комментариев, однако источник, близкий к клубу рассказал, что он «не продается».

Ранее в июне The Daily Mail сообщила, что Абрамович отказался продать «Челси» самому богатому человеку Великобритании Джеймсу Рэтклиффу за £2 млрд (примерно $2,7 млрд).

Сам Абрамович в 2003 году купил «Челси» за £140 млн. В мае 2018 года Рэтклифф возглавил составленный The Sunday Times рейтинг богатейших людей Британии, по оценке экспертов издания, его состояние составляет £21,05 млрд. Эксперты Forbes при составлении рейтинга миллиардеров 2018 года оценили капитал Рэтклиффа в $16,4 млрд.