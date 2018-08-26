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Экономическая броня России дала трещину

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  • 26.08.2018, 10:13
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Паника из-за американских санкций парализовала финансовый сектор еще до их введения.

Переполох, вызванный угрозой американских санкций, подрывает экономические планы Кремля еще до объявления США о новом раунде ограничений.

Одних предположений было достаточно, чтобы оказать на российские активы такое давление, что властям пришлось искать компромиссный подход. В условиях турбулентности, охватившей другие развивающиеся страны, правительство РФ начало пересмотр в сторону понижения прогноза по экономике, готовясь к усилению оттока капитала и ослаблению рубля, пишет finanz.ru.

Банк России принял решение в четверг приостановить до конца сентября покупку валюты для Фонда национального благосостояния. Днем ранее Министерство финансов впервые с апреля не стало проводить аукцион облигаций федерального займа в то время, как рубль торговался вблизи минимального уровня с 2016 года.

Тем временем крупнейший банк страны предупреждает о возможности неожиданного разворота в политике центробанка. ПАО "Сбербанк" теперь считает, что за паузой в смягчении денежно-кредитной политики последует повышение процентной ставки к концу года. По результатам опроса, проведенного всего месяц назад, ни один экономист не предсказывал повышения ставки в ближайшие месяцы и годы.

"Исходя из того, что происходит на рынке, я бы не исключал повышения ставки на ближайшем заседании" в сентябре, сказал в интервью в четверг заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов. По его словам, "вся логика развития ситуации говорит о том, что такое повышение возможно".

Центробанк назвал свое решение о приостановке покупок валюты попыткой "повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков". Министерство финансов позднее заявило, что эта пауза не повлияет на формирование резервов в рамках бюджетного правила.

Не первая приостановка

Банк России уже приостанавливал операции на шесть дней ранее в этом месяце, когда рубль падал, но возобновил их 17 августа в увеличенном объеме. По оценке ИК "Ренессанс Капитал", новая остановка означает, что центробанк не купит примерно $8,4 миллиарда в августе-сентябре.

Эти метания оказались "беспорядочными, но оправданными при такой высокой волатильности", сказал стратег Danske Bank A/S в Хельсинки Владимир Миклашевский.

Хотя рубль показал отскок после объявления, укрепившись на 0,9 процента, позднее он растерял рост, завершив четверг падением на 0,2 процента. Сегодня к 11:38 мск российская валюта укрепилась на 0,6 процента до 67,81 за $1.

"Побочный эффект этой паузы с интервенциями негативен для настроений, - сказала аналитик Sova Capital в Москве Дарья Исакова. - Это снижает доверие к бюджетному правилу и усиливает волатильность рубля, поскольку механизм бюджетного правила становится менее прозрачным".


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