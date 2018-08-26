Большая игра: зачем Ангеле Меркель нужен Кавказ 26.08.2018, 10:24

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Германия может изменить геополитическую конфигурацию на южных рубежах России.

На Южном Кавказе тлеют территориальные конфликты из-за стратегического влияния и сырьевых ресурсов. В каждом из них Россия играет определенную роль. Поэтому поездка для федерального канцлера Ангелы Меркель, прибывшей ровно через десять лет после августовской войны между Россией и Грузией в бывшую советскую республику, будет непростой, пишет Badische Zeitung.

В четверг в столице Грузии Тбилиси Меркель сказала, что была здесь десять лет назад и уже тогда решительно потребовала отвода российских войск, что с тех пор ничего не изменилось, и Германия выступает за территориальную целостность Грузии.

К той войне привел конфликт вокруг региона Южная Осетия, стремившегося к отделению от Грузии. Тогда Россия впервые решилась на военный конфликт с соседним государством, ориентирующимся на Запад. С тех пор Россия всегда затевает конфликты у своих соседей, если те начинают слишком активно двигаться в сторону ЕС и НАТО. Как минимум с момента вмешательства Москвы в ситуацию в Украине ни одна из бывших 15 советских республик не решается предпринять что-либо против воли президента Владимира Путина.

С 1992 по 1994 годы соседние с Россией государства Армения и Азербайджан вели войну за область Нагорный Карабах. С тех пор регион усиленно вооружается. Особенно Азербайджан. Военные расходы этой страны, имеющей самое многочисленное население на Кавказе (9 миллионов) и располагающей самыми большими сырьевыми ресурсами, составляли в 2015 году, согласно данным «Фонда науки и политики», 1,74 миллиарда евро. В 2017 году из-за снизившихся цен на нефть на те же цели было истрачено только 1,3 миллиарда. Президент Ильхам Алиев с гордостью заявлял, что с 2003 года расходы на вооружение возросли в 15 раз.

Армения истратила в 2017 года лишь 380 миллионов евро на военные расходы. С удовлетворением правительство ФРГ восприняло сообщение, что новое правительство Никола Пашиняна в Ереване призвало к мирным переговорам.

Грузия вот уже несколько лет активно вооружается. После поражения в войне с Россией Тбилиси сократил свои военные расходы. Россия же усиленно вооружала отколовшиеся регионы Южная Осетия и Абхазия. Только в Южной Осетии с ее 30 тысячами жителей размещено более четырех тысяч российских солдат. Видя все это, Грузия ищет защиту под крылом ЕС и НАТО. Но после конфликта на Украине Запад стал действовать осторожно. Угрозы из Москвы немедленно раздались и по случаю годовщины августовской войны. Премьер-министр Дмитрий Медведев пригрозил тяжелыми последствиями в случае вступления Грузии в НАТО: «Это может спровоцировать ужасный конфликт».

ЕС видит в Грузии одного из первопроходцев среди стран восточного партнерства. С 2016 года с этой страной существует соглашение об ассоциации и свободной торговле, ЕС предоставил грузинам право безвизового въезда, Грузия — почетный гость на Франкфуртской книжной ярмарке. В четверг Меркель высказалась за признание Грузии безопасной страной происхождения для беженцев. Однако членство в НАТО и ЕС — это пока долгосрочная перспектива. Меркель действует осторожно. Но этот регион имеет для Германии и ЕС важное экономическое значение. Насколько важное, показал скандал с отказом в предоставлении въездной визы в Азербайджан депутату бундестага Альберту Вайлеру (Albert Weiler). Этот политик от ХДС несколько раз в 2014 и 2016 году ездил в Нагорный Карабах, поэтому Баку грозит ему арестом в аэропорту, если он в субботу приедет вместе с канцлером. Тем не менее Меркель все равно поехала в Азербайджан, потому что ЕС хочет получать азербайджанский газ, чтобы стать более независимым от России.