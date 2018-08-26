Андрей Санников: Лукашенко подписал капитуляцию по всем фронтам 3 26.08.2018, 10:27

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Только смена режима приведет к реальному развитию Беларуси.

После встреч с Лукашенко в Сочи Путин назначил новым послом и своим спецпредставителем в Беларуси Михаила Бабича. Ранее в СМИ появлялась информация о подготовке этого назначения, а также о том, что МИД Беларуси не получал запрос на агреман Бабича.

Ситуацию для сайта Charter97.org комментирует лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года Андрей Санников.

- Как вы прокомментируете это назначение – после закулисных переговоров без журналистов и на фоне отрицания МИД предварительного согласования запроса на агреман?

- Я вполне допускаю, что и не было никакого запроса на агреман. Потому что посольство России в Беларуси, как и посольство Беларуси в России, очень сложно назвать дипломатическими представительствами. Они занимаются всем, чем угодно, кроме дипломатии. Поэтому имела место обычная практика, когда два диктатора договариваются без всяких формальностей, без соблюдения даже видимости приличия.

В этом случае договоренность была даже не «обоюдной». Просто в приказном порядке предъявили фигуру Бабича и сказали: вот, он будет послом – и все.

Это достаточно унизительная ситуация для Беларуси, а для Лукашенко, наверное, привычная.

- Бабич проходил военную службу в ВДВ и КГБ. С ноября 2002 по февраль 2003 года был председателем правительства Чечни. В 2016 году был назначен послом в Украине, но Киев отказался согласовать его кандидатуру. Что может означать для Беларуси назначение послом человека с таким послужным списком?

- Эта военно-кгбшная линия давно уже усиливается и ясно чувствуется в представительствах двух государств.

Если продолжить логическую линию, связанную с тем, что это – не консульства, а своеобразные пункты двух преступных режимов, то получается, что просто прислали «смотрящего». Одни бандиты из Кремля прислали «смотрящего» в Минск, который, наверное, приедет с каким-то поручением. С поручением, скорее всего, не совсем удобным для диктатора Лукашенко.

Поскольку экономическое положение, в которое Лукашенко загнал страну, становится все более сложным, то, конечно же, Россия будет этим пользоваться. Прежде всего – для усиления присутствия во всех областях Беларуси, чтобы забрать себе в плане собственности все, что осталось на территории нашей страны.

- Сочетание должности посла и спецпредставителя – есть ли тому примеры? Что это будет означать для нашей страны на практике?

- Во-первых, все послы России в Украине и Украины в России были одновременно и спецпредставителями данных глав государств. В Беларуси же такой практики раньше не было – и это обращает на себя внимание. Так же, как и обращает на себя внимание тот факт, что Лукашенко сразу же снял своего посла в России Игоря Петришенко, дав ему должность в правительстве. Значит, он сейчас усиленно думает над «ответным ходом».

Но, повторюсь, к дипломатии это не имеет никакого отношения. Это имеет отношение к криминальным схемам, которыми занимаются представительства преступных режимов. Такой их характер подтверждают происшествия в разных частях мира – например, обнаружение кокаина в дипломатической почте РФ в Аргентине. Думаю, преступный бизнес пользуется этими так называемыми «посольствами» для «крышевания» всевозможных грязных схем. То же самое происходит и под крышей российского посольства в Беларуси – я в этом уверен.

То, что Бабич – фигура неоднозначная, как раз подтверждает особый характер так называемых «дипломатических представительств» при диктатурах. В том, что он будет рьяно отстаивать интересы Кремля, я даже не сомневаюсь. Как и в том, что он будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

Лукашенко подписал себе капитуляцию по всем фронтам. Я имею в виду и экономический, и политический внутри страны, где его просто уже не выносят. А сейчас к этому добавилась и формальная сдача суверенитета.

- Какие выводы можно сделать из всей этой ситуации?

- Россия верна своей политике, сформировавшейся при Путине. Один из важных моментов этой политики – непризнание самостоятельности белорусского государства. Но и Лукашенко проводит такую же политику. Не надо обольщаться, что у нас при этом режиме есть какие-то шансы отстоять страну.

Только смена режима может привести к реальному развитию Беларуси.

Широко известно выражение: то, что не доделал русский штык, доделает русский чиновник, русская школа и русский поп.

Вот теперь давайте посмотрим, какую политику проводит Лукашенко. Он и штыки приветствует на нашей территории (я имею в виду такие масштабные маневры, как «Запад-2017»). И российские чиновники ставят Лукашенко условия, как себя вести. И школа у нас – российская. И одиозный русский поп прислан командовать Православной церковью Беларуси.

То есть, Лукашенко проводит политику, полностью соответствующую интересам имперского Кремля. Об этом надо помнить и не обольщаться, что он может хоть как-то защитить наши суверенитет и независимость. Помнить – и добиваться смены режима через выборы, мирным путем.