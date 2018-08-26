На белорусские деревни нападает неизвестный зверь 6 26.08.2018, 10:31

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Жители Слонимщины принимают меры.

В ночь со среды на четверг, 23 августа, в деревне Деревная Слонимского района пропала еще одна собака.

А в деревне Хорошевичи пропало шесть собак. Напомним, что ночью 12 августа в Деревной неизвестный зверь одну собаку разорвал пополам, другую покусал. Затем он забрел в деревню Загритьково Слонимского района, где загрыз собаку и утащил маленькую дворняжку, пишет «Газета Слонимская».

После этого в деревне Дубровщина, которая находится вблизи Деревной, в одном из дворов исчез пес, который был на цепи, а у соседей пропал кот.

В этот раз неизвестный зверь посетил улицу Молчадскую в центре Деревной.

— Около восьми утра я пришла кормить собаку и увидела только порванный ошейник, в метрах четырех от будки. Филя жил у нас уже около двенадцати лет. Если, бывало, он и сбегал, то вместе с цепью, и только на соседнюю улицу к моей маме, — пояснила хозяйка пропавшей собаки Татьяна Коронец.

Женщина вспомнила, что в эту ночь громко лаяли соседские собаки, а их Филя молчал.

— Теперь чуть вечереет — страшно на улицу выйти, так как это не первый такой случай в деревне. После восьми часов вечера детей, а у меня из трое, гулять не отпускаем. Если они задерживаются у бабушки на соседней улице, я их или встречаю, или бабушка провожает, одних не отпускаем.

Также корреспонденту «Газеты Слонимской» позвонили читатели и сообщили, что в деревне Хорошевичи тоже пропадают собаки. — Уже исчезло неизвестно куда шесть собак, и мы думаем, что их похищает то же животное, что и в близлежащих деревнях, — пояснили звонившие.

Сельчане звонили в местный сельсовет по поводу зверя-убийцы, там пояснили, что в газете «Республика» была заметка, что сезон загонной охоты начнется 1 октября, тогда и будут местные охотники ловить неизвестного зверя.