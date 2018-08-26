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Чудеса Поднебесной: чем Китай удивляет иностранных туристов

  • 26.08.2018, 10:49
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Откровенный рассказ путешественника.

Блогер-путешественник Дмитрий Дмитриев, проживший в Китае полтора года, рассказал об особенностях китайского интернета, о том, как обходиться без Google, международных соцсетей и мессенджеров, а также без наличных денег и кредитных карт. Чем туристов может удивить Китай — в интервью РИА Новости:

В Китае я провел полтора года — в городе Шэньчжэнь, работал учителем английского языка.

Это на юге страны, на границе с Гонконгом. Городу нет и сорока лет, но это уже огромный мегаполис с населением около 13 миллионов человек.

Бесконечные небоскребы, многополосные автострады, огромные торговые центры, заводы по производству электроники.

За это время я многое понял о стране, занимающей все более весомое положение в мире. Хочу поделиться пятью инсайтами про Китай.

Но крайне важно держать в голове, что мои впечатления основаны прежде всего на опыте жизни в одном из самых продвинутых и богатых городов КНР.

Китай не страна третьего мира

Это первое, что я говорю тем, кто спрашивает меня о моих впечатлениях. Несмотря на большой опыт путешествий и жизни в других странах, в том числе США, мое представление о Китае было неожиданно стереотипным: фабрика мира, где каждый работает за условную плошку риса.

Однако взгляните на фото Шэньчжэня, Шанхая, Пекина или Гуанчжоу. Если бы не вывески с иероглифами, запросто можно решить, что это города западного мира. Это очень важно, так как исторически у многих сложилось сильно предвзятое мнение о Китае как о стране довольно бедной, отсталой. Забудьте. Это уже не так.

Китай — это история про деньги.

Как сказал мой приятель, который прожил в Китае около пяти лет, 99 процентов иностранцев здесь из-за денег. Да, мы все живем в парадигме капитализма и стремимся зарабатывать, но в Китае это, на мой взгляд, особенно заметно.

Со времен Великого китайского голода 1959-1961 годов, когда погибли миллионы, прошло почти 60 лет.

И те потоки денег, которые хлынули в Китай за последние десятилетия, снесли голову многим.

Причем традиционная китайская культура и глубокое наследие тысячелетий нередко может вызывать у некоторых китайцев отторжение. Как-то с моей подругой-китаянкой мы завели разговор про буддизм и конфуцианство. Ее реакция была крайне негативной и поразительной для меня: она говорила, что Будда и Конфуций не учат зарабатывать и, следовательно, делают тебя слабым. Поэтому прошлое, по ее мнению, нужно отвергнуть. Именно это, к примеру, пытался показать известный на весь мир китайский художник Ай Вэйвэй, разбив одну вазу династии Хань и разукрасив другую логотипом Coca-Cola.

Собираясь в Китай, стоит учитывать особенности местного интернета.

Там, к примеру, заблокированы Google и все его сервисы, а также Facebook, Instagram и мессенджеры, со скрипом работают и некоторые другие некитайские ресурсы.

Для иностранцев это боль, и они очень быстро начинают разбираться в том, что такое VPN и прокси-серверы. Для самих же китайцев такой необходимости нет, так как на каждый западный сервис в Китае есть свой аналог.

Свой YouTube, свои социальные сети и так далее. И это воспринимается с их стороны как нормальная ситуация.

Когда мой друг, устав от проблем с интернетом, в очередной раз вызвал к себе техников, они, покопавшись в настройках и его оборудовании, в итоге спросили, где находятся серверы тех ресурсов, которые он посещает, — в Китае или нет. Получив от моего друга ответ, что он, конечно же, в основном посещает иностранные сайты, техники резюмировали, что в этом и причина проблем с интернетом.

В Китае есть свои соцсети и мессенджеры.

Через них ты смотришь карты, там же можно заказать еду или такси. Или стрижку для собаки. Там же — оплатить это такси или просто перевести деньги другу, оплатить покупки в супермаркете, записаться на прием к врачу в больницу. И так далее.

Все это очень удобно и распространено повсеместно. Я, например, перестал носить с собой не только наличные, но и пластиковые карты.

Шэньчжэнь, Китай
Фото : из личного архива Дмитрия Дмитриева

Как-то раз я покупал кукурузу прямо с деревянной повозки у китаянки, деревенского такого вида. Без особой надежды я спросил, можно ли оплатить через WeChat. К моему изумлению, она достала упакованный в полиэтилен лист бумаги с заветным QR-кодом, по которому я и оплатил свою кукурузу. То есть она не только знала, что такое смартфон и мобильное приложение, но и прекрасно понимала, как это работает и как потом эти деньги можно вывести и использовать.

Обратная сторона — тому же WeChat в итоге известно про человека почти все. Где ты живешь, сколько зарабатываешь, сколько тратишь, где и как часто бываешь, с кем и о чем общаешься.

Следующий виток развития в эту сторону в Китае — введение «баллов гражданина» (системы «социального рейтинга граждан»).

Да, почти как в сериале «Черное зеркало». Совершил хороший гражданский поступок — получил балл, плохой — потерял балл. От баллов зависит, какой кредит тебе одобрят, на какую работу возьмут и в каком районе ты сможешь купить или снять жилье.

Однажды я пришел в китайский салон на массаж.

Посмотрел меню, цены и спросил, могу ли я получить скидку. В ответ услышал что-то вроде: «Ты такой красавчик, что мы сделаем тебе скидку». Скорее всего, эту скидку мне предоставили, потому что я иностранец, другой расы.

Еще я как-то ждал подругу и решил заглянуть в ресторан поблизости. Просто посмотреть, как там и что предлагают, я даже не садился за столик, а стоял у барной стойки. Буквально через пару минут ко мне подошел владелец заведения и на довольно хорошем английском сказал, что готов предложить мне скидку.

К тебе могут подойти и попросить сделать с ними селфи, а дети показывают на тебя пальцем на улице.

Особое внимание, конечно же, девушкам, тем более блондинкам. Их могут даже подойти и потрогать. Со временем это, очевидно, изменится, но сейчас любой «белый» чувствует себя там практически кинозвездой.

Вне моего рассказа осталось еще множество уникальных особенностей Китая.

Например, никогда в жизни я не чувствовал себя безопаснее, чем в Шэньчжэне. Или я бы рассказал про китайскую кухню с ее куриными лапками, свиными ушами и хвостами, запеченной бычьей кровью.

Отдельно можно целую статью писать про то, что представляет собой китайский коммунизм и какие эмоции вызывает вид желтого ларька с серпом и молотом на фоне уходящих в небо небоскребов или плакаты коммунистического стиля на металлической стене хайтек-лифта.

Китай сегодня — это совершенно уникальное явление, и его влияние мы только-только начинаем ощущать.

Новое поколение китайцев усиленно учит английский.

Если помножить это на железную закалку и направленность на работу-работу-работу, то через 15-20 лет мы, вероятно, увидим представителей Поднебесной во всех отраслях всех развитых стран.

В общем, если хочется почувствовать сумасшедший ритм развития, то Китай для этого самое подходящее место.


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