Чудеса Поднебесной: чем Китай удивляет иностранных туристов
- 26.08.2018, 10:49
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Откровенный рассказ путешественника.
Блогер-путешественник Дмитрий Дмитриев, проживший в Китае полтора года, рассказал об особенностях китайского интернета, о том, как обходиться без Google, международных соцсетей и мессенджеров, а также без наличных денег и кредитных карт. Чем туристов может удивить Китай — в интервью РИА Новости:
В Китае я провел полтора года — в городе Шэньчжэнь, работал учителем английского языка.
Это на юге страны, на границе с Гонконгом. Городу нет и сорока лет, но это уже огромный мегаполис с населением около 13 миллионов человек.
Бесконечные небоскребы, многополосные автострады, огромные торговые центры, заводы по производству электроники.
За это время я многое понял о стране, занимающей все более весомое положение в мире. Хочу поделиться пятью инсайтами про Китай.
Но крайне важно держать в голове, что мои впечатления основаны прежде всего на опыте жизни в одном из самых продвинутых и богатых городов КНР.
Китай не страна третьего мира
Это первое, что я говорю тем, кто спрашивает меня о моих впечатлениях. Несмотря на большой опыт путешествий и жизни в других странах, в том числе США, мое представление о Китае было неожиданно стереотипным: фабрика мира, где каждый работает за условную плошку риса.
Однако взгляните на фото Шэньчжэня, Шанхая, Пекина или Гуанчжоу. Если бы не вывески с иероглифами, запросто можно решить, что это города западного мира. Это очень важно, так как исторически у многих сложилось сильно предвзятое мнение о Китае как о стране довольно бедной, отсталой. Забудьте. Это уже не так.
Китай — это история про деньги.
Как сказал мой приятель, который прожил в Китае около пяти лет, 99 процентов иностранцев здесь из-за денег. Да, мы все живем в парадигме капитализма и стремимся зарабатывать, но в Китае это, на мой взгляд, особенно заметно.
Со времен Великого китайского голода 1959-1961 годов, когда погибли миллионы, прошло почти 60 лет.
И те потоки денег, которые хлынули в Китай за последние десятилетия, снесли голову многим.
Причем традиционная китайская культура и глубокое наследие тысячелетий нередко может вызывать у некоторых китайцев отторжение. Как-то с моей подругой-китаянкой мы завели разговор про буддизм и конфуцианство. Ее реакция была крайне негативной и поразительной для меня: она говорила, что Будда и Конфуций не учат зарабатывать и, следовательно, делают тебя слабым. Поэтому прошлое, по ее мнению, нужно отвергнуть. Именно это, к примеру, пытался показать известный на весь мир китайский художник Ай Вэйвэй, разбив одну вазу династии Хань и разукрасив другую логотипом Coca-Cola.
Собираясь в Китай, стоит учитывать особенности местного интернета.
Там, к примеру, заблокированы Google и все его сервисы, а также Facebook, Instagram и мессенджеры, со скрипом работают и некоторые другие некитайские ресурсы.
Для иностранцев это боль, и они очень быстро начинают разбираться в том, что такое VPN и прокси-серверы. Для самих же китайцев такой необходимости нет, так как на каждый западный сервис в Китае есть свой аналог.
Свой YouTube, свои социальные сети и так далее. И это воспринимается с их стороны как нормальная ситуация.
Когда мой друг, устав от проблем с интернетом, в очередной раз вызвал к себе техников, они, покопавшись в настройках и его оборудовании, в итоге спросили, где находятся серверы тех ресурсов, которые он посещает, — в Китае или нет. Получив от моего друга ответ, что он, конечно же, в основном посещает иностранные сайты, техники резюмировали, что в этом и причина проблем с интернетом.
В Китае есть свои соцсети и мессенджеры.
Через них ты смотришь карты, там же можно заказать еду или такси. Или стрижку для собаки. Там же — оплатить это такси или просто перевести деньги другу, оплатить покупки в супермаркете, записаться на прием к врачу в больницу. И так далее.
Все это очень удобно и распространено повсеместно. Я, например, перестал носить с собой не только наличные, но и пластиковые карты.
Как-то раз я покупал кукурузу прямо с деревянной повозки у китаянки, деревенского такого вида. Без особой надежды я спросил, можно ли оплатить через WeChat. К моему изумлению, она достала упакованный в полиэтилен лист бумаги с заветным QR-кодом, по которому я и оплатил свою кукурузу. То есть она не только знала, что такое смартфон и мобильное приложение, но и прекрасно понимала, как это работает и как потом эти деньги можно вывести и использовать.
Обратная сторона — тому же WeChat в итоге известно про человека почти все. Где ты живешь, сколько зарабатываешь, сколько тратишь, где и как часто бываешь, с кем и о чем общаешься.
Следующий виток развития в эту сторону в Китае — введение «баллов гражданина» (системы «социального рейтинга граждан»).
Да, почти как в сериале «Черное зеркало». Совершил хороший гражданский поступок — получил балл, плохой — потерял балл. От баллов зависит, какой кредит тебе одобрят, на какую работу возьмут и в каком районе ты сможешь купить или снять жилье.
Однажды я пришел в китайский салон на массаж.
Посмотрел меню, цены и спросил, могу ли я получить скидку. В ответ услышал что-то вроде: «Ты такой красавчик, что мы сделаем тебе скидку». Скорее всего, эту скидку мне предоставили, потому что я иностранец, другой расы.
Еще я как-то ждал подругу и решил заглянуть в ресторан поблизости. Просто посмотреть, как там и что предлагают, я даже не садился за столик, а стоял у барной стойки. Буквально через пару минут ко мне подошел владелец заведения и на довольно хорошем английском сказал, что готов предложить мне скидку.
К тебе могут подойти и попросить сделать с ними селфи, а дети показывают на тебя пальцем на улице.
Особое внимание, конечно же, девушкам, тем более блондинкам. Их могут даже подойти и потрогать. Со временем это, очевидно, изменится, но сейчас любой «белый» чувствует себя там практически кинозвездой.
Вне моего рассказа осталось еще множество уникальных особенностей Китая.
Например, никогда в жизни я не чувствовал себя безопаснее, чем в Шэньчжэне. Или я бы рассказал про китайскую кухню с ее куриными лапками, свиными ушами и хвостами, запеченной бычьей кровью.
Отдельно можно целую статью писать про то, что представляет собой китайский коммунизм и какие эмоции вызывает вид желтого ларька с серпом и молотом на фоне уходящих в небо небоскребов или плакаты коммунистического стиля на металлической стене хайтек-лифта.
Китай сегодня — это совершенно уникальное явление, и его влияние мы только-только начинаем ощущать.
Новое поколение китайцев усиленно учит английский.
Если помножить это на железную закалку и направленность на работу-работу-работу, то через 15-20 лет мы, вероятно, увидим представителей Поднебесной во всех отраслях всех развитых стран.
В общем, если хочется почувствовать сумасшедший ритм развития, то Китай для этого самое подходящее место.