Путин играет с огнем 26.08.2018, 10:59

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Санкции против РФ – международная задача №1.

Соседи современной России, как и все мировое сообщество, должны испытывать значительную тревогу, поскольку по уровню накала пропаганды и ее воздействия на население РФ уже достигла уровня нацистской Германии.

Об этом "Апострофу" рассказал российский блогер Слава Рабинович.

"Если вы поговорите с квалифицированными психиатрами и не менее квалифицированными психологами, они вам в доступной форме объяснят, чем занимается путинская ОПГ на протяжении многих лет из Останкино. И в России среди подавляющего большинства населения, которое продолжает смотреть эту психическую и психологическую отраву, на самом деле реальное расстройство психики. И это не фигура речи, а чисто медицинский факт. И на самом деле это игры с огнем. Я не уверен, что все члены путинского ОПГ одинакового хорошо представляют себе возможные последствия таких игр с огнем. Но, во-первых, они цинично знают, что это игры с огнем; во-вторых, они специально играют в эти игры; в-третьих, у них нет никакого другого способа удерживать власть в России, кроме как таким образом", – рассказывает Рабинович.

По его словам, в случае с Россией речь идет об огромном сумасшедшем доме, в котором количество психически больных составляет большую часть населения.

"С этой точки зрения географическим соседям России должно быть очень неспокойно, потому что огромное количество сумасшедших, исчисляющихся явно больше, чем сотней миллионов человек – это очень опасная ситуация, которая имела прецеденты в истории. И наиболее известный пример – геббельсо-гитлеровская Германия второй половины 30-х годов и начала 40-х годов ХХ века. Так что все это очень опасно, а весь цивилизованный мир очень сильно недооценивает эту ситуацию. Поэтому срочность в отстранении путинской ОПГ от незаконно узурпированной власти на самом деле очень велика. И будь я на месте мировых политиков, принимающих решения о санкционных режимах, я бы сконцентрировался на опасности номер один в мире – это Путин и его ОПГ – и направил бы самые действенные санкции, которые я назвал выше, именно против членов путинской ОПГ", – резюмирует блогер.