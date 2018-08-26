В Беларуси подорожало автомобильное топливо 26.08.2018, 8:27

«Белнефтехим» повысил цены еще на 1 копейку.

С 26 августа в Беларуси снова выросли розничные цены на автомобильное топливо, сообщил концерн "Белнефтехим".

"С 26 августа 2018 года стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях изменяется на 1 копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,32, АИ-95-К5-Евро - Br1,40, АИ-98-К5-Евро - Br1,61, ДТ - Br1,40", - говорится в сообщении концерна.

В 2018 году бензин дорожал уже 11 раз: 8 февраля - на 2 копейки, 10, 15, 24, 30 марта, 4, 14 апреля, 12 и 15 мая - на копейку, с 12 и 18 августа - также на копейку. Дизтопливо дорожало десять раз (в феврале-марте, мае и августе синхронно с бензином) и дешевело дважды (14 и 27 апреля - на копейку).

Как сообщалось, в "Белнефтехиме" объясняют повышение розничных цен увеличением мировых цен на нефть и убытками НПЗ на фоне реализации масштабных инвестпроектов на заводах. По информации концерна, за 7 месяцев текущего года по отношению к аналогичному периоду 2017 года цена нефти для белорусских НПЗ выросла на 35%, при этом цены на нефтепродукты, реализуемые на внутреннем рынке, выросли на 14%.