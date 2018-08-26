В Минске прощаются с Алесем Липаем 26.08.2018, 11:31

1,203

Церемония проходит на улице Ольшевского.

Прощание с основателем и руководителем БелаПАН Алесем Липаем проходит с 9.00 до 12.00 в ритуальном зале на улице Ольшевского в Минске.

23 августа в Минске на 53-м году жизни скоропостижно скончался основатель информационной компании БелаПАН Алесь Липай.

Фото: svaboda.org

Как сообщает «Радыё Свабода», Алесь Липай тяжело болел.

Напомним, 14 июня против руководителя БелаПАН было возбуждено уголовное дело. КГК заявил, что Алесь Липай якобы уклонялся от уплаты налогов.

В его квартире проходил обыск, а самого Липая допрашивали в ДФР.

7 августа на офисе БелаПАН начались обыски. Журналистов и редакторов подозревали в «неправомерном использовании платной подписки БелТА». Якобы они заходили на сайт по старому паролю. Были задержаны редактора БелаПАН.

Только после жесткой международной реакции на аресты журналистов белорусские власти отпустили задержанных.

Алесь Липай — основатель и руководитель информационного агентства БелаПАН, старейшего независимого информационного агентства в Беларуси, которое работает с 1991 года. Член Союза белорусских писателей и Белорусского ПЕН-центра. Первую книгу поэзии «Под снегом» издал в 2000 году. В 2007 году вышел сборник поэзии «Остаток».

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Родился в 1966 году в деревне Андросовщина Копыльского района. В 1988 году во время учебы на факультете журналистики БГУ преследовался за участие в изготовлении самиздатовской стенгазеты «Лирник». В конце 1980-х годов — участник Общества молодых литераторов «Здешние». В 1988 году стал первым корреспондентом «Радио Свобода» в Беларуси.

В 1991 году в течение работы в газете «Знамя юности» вел белорусскоязычную страницу «Родительный падеж». Автор перевода на белорусский язык Договора о выводе ядерного оружия из Беларуси. В начале 1990-х годов организовал перевозку в Беларусь более тысячи книг, изданных белорусской диаспорой в Германии, и распространил их по школам и библиотекам. В июне 1996 года во время операции по освобождению детей, взятых в заложники террористом в детском саду в Минске, брал интервью у террориста, отвлекая тем самым его внимание на себя.

В 2004 году БелаПАН под руководством Липая был удостоен премии имени Дмитрия Завадского — «За мужество и профессионализм», как «подтверждение безупречной репутации БелаПАН и признание высокого профессионализма журналистов».

В 2005 году информационная компания БелаПАН была названа лауреатом премии имени Герда Буцериуса «Молодая пресса Восточной Европы».