10 сильных цитат Героя Америки Джона Маккейна 26.08.2018, 11:39

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Выдающийся политик – о важном и сокровенном.

Сенатор Джон Маккейн, боевой летчик, участник войны во Вьетнаме, яркий политик, кандидат в президенты США на выборах 2008 года от Республиканской партии, скончался на 82-м году жизни в субботу в своем доме в штате Аризона в 4 часа 28 минут дня по местному времени.

Украинский журналист, главный редактор издания Цензор.Нет, Юрий Бутусов опубликовал 10 сильных и вдохновляющих цитат политика.

"Живи своей жизнью, и тогда страх смерти никогда не войдет в твоё сердце. Не тревожь никого из-за его религии, уважай других за их мнение, и требуй, чтобы другие уважали твое. Люби свою жизнь, совершенствуй свою жизнь, украшай все вещи в своей жизни. Стремись сделать свою жизнь долгой с целью служения своему народу. Когда приходит твое время умереть, не будь как те, чьи сердца наполнены страхом смерти, кто, когда придет время, плачут и молят еще один раз снова прожить свою жизнью по-другому. Пой свою песню смерти и умри как герой вернувшийся домой".

„В тюрьме я влюбился в свою страну. Я любил ее раньше так как и большинство молодых людей, моя привязанность была не более чем простым признанием удобств и привилегий, которыми пользовались большинство американцев. И только когда я потерял Америку на какое-то время, то понял, как же сильно я ее люблю".

"Я вырос в военной семье. Я вырос с идеей и верой, что долг, честь, страна – это путеводная звезда для нашего повседневного поведения".

"Ничто в жизни не является более освобождающим, чем борьба за дело, большее, чем ты сами, за то что тебя окружает и не определяется твоим собственным существованием".

"Мы находимся здесь, потому что ваша мирная борьбы вдохновила всю страну на перемены. Мы находимся здесь, чтобы поддержать ваше справедливое дело и право изменить свою судьбу свободно, мирно и демократично. И ваша судьба, как мы считаем, находится в объединенной Европе – Украина даст Европе лучшее, и Европа даст лучшее Украине. Америка вместе с вами!" (15 декабря 2013-го на Майдане в Киеве)

"Россия — автозаправочная станция, которая маскируется под страну. Это клептократия, коррупция. Это нация, экономика которой опирается исключительно на поставки нефти и газа. Поэтому экономические санкции важны. "

"Если бы я обижался на каждого, кто говорил что-либо про меня, или пренебрегал мною, или еще что-то — жизнь слишком коротка. Нужно идти дальше. А если в важном для всей страны вопросе я буду волноваться о своих личных отношениях, тогда я плохо делаю свою работу".

"Послушайте, самым драгоценным в моей жизни были узы, которые связывали меня с моими товарищами в плену. Они были прекрасны. Мы сражались вместе. Мы любили друг друга. Мы стучали в стены друг к другу. Я вспоминаю этот опыт с большой гордостью".

"Нужно понимать — дело не в том, что вы оставляете, а в том, что вы пережили. Я радуюсь тому, чего достиг этот парень, пятый с конца на своем курсе в Военно-морской академии. Я чувствую такую благодарность. Я… каждую ночь, когда ложусь спать, я преисполнен благодарности".

"Иногда есть чувство страха неизбежного. Но как только оно приходит, я говорю: "Минуточку. Минуточку. Старик, ты прожил долгую жизнь. Ты прожил отличную жизнь. С тобой произошло столько всего хорошего". Я хочу — я хочу, — чтобы когда я уйду, церемонию провели в Военно-морской академии. И пару ребят встали и сказали: "Этот парень, он служил своей стране".