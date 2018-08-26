«Сокрушительные санкции» бьют по режиму Путина 26.08.2018, 11:53

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Кто в первую очередь пострадает от новых санкций США?

Новые санкции в отношении России в связи с «делом Скрипалей» вступят в силу 27 августа, следует из документа, подготовленного Госдепартаментом США, сообщает «Голос Америки».

Санкции рассчитаны минимум на год с возможностью дальнейшей их пролонгации. Причем, речь идет о первом пакете мер, предусматривающих прекращение внешней помощи России. Исключением станет экстренная гуманитарная помощи. Санкции также предполагают прекращение продажи оружия и любых товаров оборонного назначения и оборонных услуг, отказ от финансовой помощи, выдачи России любых кредитов и кредитных гарантий.

При этом с учетом интересов национальной безопасности Вашингтон не станет ограничивать сотрудничество с Москвой в космической сфере.

Однако в России больше опасаются второго, уже анонсированного, пакета санкций, который будет введен, если Москва в течение ближайших трех месяцев не предоставит гарантии неприменения химического и биологического оружия. В нем, в частности, предусматривается запрет полетов в США компании «Аэрофлот», а также сокращение до минимума торговли и дипломатического представительства. Кроме того, второй пакет санкций может затронуть инвестиции в российский госдолг.

В Москве новые санкции объявили незаконными, а формулировку их введения назвали «категорически неприемлемой». МИД РФ пообещал, что Россия подготовит «адекватный» ответ.

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев заявлял, что дальнейшее усиление санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны.

Политик, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков в интервью «Голосу Америки» заметил, что санкции по своей совокупности усилят и без того имеющиеся негативные тенденции в российской экономике, ослабят рубль и негативно скажутся на благосостоянии населения. По его мнению, заложниками политики Кремля становятся обычные граждане, и избежать этого практически невозможно.

«Эффективность санкций не подлежит сомнению, - добавил он. - Они бьют по российской экономике, серьезно ослабляют режим Путина, поскольку он всегда базировался на сверхдоходах от продажи нефти, за счет чего иногда народу подбрасывали подачки, чтобы он не особенно роптал. Понимаю неизбежность введенных мер, но радоваться им не могу».

Вместе с тем политик признался, что он ратует за персональные санкции. Как ему представляется, они сильнее бьют по режиму, нежели секторальные: «По-моему, следует сосредоточиться на персональных санкциях. Тем более, что кандидатуры для них очевидны. Стоит только познакомиться хотя бы с антикоррупционными расследованиями журналистов или ФБК Алексея Навального. Хорошо известно, кто у нас обладатель криминальных капиталов».

Геннадий Гудков призвал власти США начать расследования относительно принадлежащих российской политической верхушке капиталов криминального происхождения: «Причем, я имею ввиду даже не бизнес-элиту, а именно госчиновников, занимающих высокие должности. В стране развелось много миллионеров и миллиардеров, которые к бизнесу не имеют никакого отношения. Взять того же Володина (спикера Госдумы). Хотелось бы спросить его и ему подобных: откуда, каким способом они получили огромные деньги, почему их не задекларировали? Тут только копнуть…»

При этом политик отметил, что в этом вопросе важна консолидированная позиция Запада.

В свою очередь, старший научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков в комментарии «Голосу Америки» подчеркнул, что те санкции, которые уже введены, означают фактическую невозможность для крупных российских госкомпаний и госбанков финансировать свою деятельность за счет кредитов. В то же время, на его взгляд, еще больше неприятностей Москве может сулить законопроект, внесенный в августе группой сенаторов США.

«Правда, пока тут больше вопросов, чем ответов, - продолжил он. – Например, неясно, будут ли запрещены операции с российским суверенным долгом? А это крайне актуально, потому что, только по официальным данным, Россия как государство планирует привлечь почти два триллиона рублей заимствований. Сейчас у нас порядка 30 процентов заимствований на рынке облигаций федерального займа осуществляются иностранными резидентами».

По оценке Аналитического кредитного рейтингового агентства, резидентам США принадлежит 8% ценных бумаг РФ.

Кроме того, с точки зрения Сергея Жаворонкова, очень важно, как в документе терминологически будет прописана ответственность других, неамериканских, юридических и физических лиц, которые за рубежом занимаются операция с российскими гособлигациями. Если им не запретят такую деятельность, сила санкций в значительной степени ослабнет, заключил он.