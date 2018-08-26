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Повод для гордости

  • Александр Хоц
  • 26.08.2018, 12:25

Демократия должна защищать себя и свое будущее.

Публицист Александр Шмелев высказал странную мысль:

"Неудивительно, что почти никто из образованных россиян не может разделить восторг украинцев - вполне, насколько я могу судить, единодушный и искренний - по поводу их сегодняшнего парада".

Дело, мол, в том, что современное государство должно гордиться не армией и своей милитаристской "начинкой" (как это делает Россия), а уровнем жизни и качеством прав и свобод. А коварный кремль разворачивает Украину в сторону имперских ценностей - вроде гордости за военное могущество.

Но по-моему, это странная постановка вопроса. Во-первых, вот он я - "образованный россиянин", "разделяющий восторг украинцев" по поводу парада. (И надеюсь, не я один). Но возражение в другом.

Милитаризм и прочая "военщина" (которую в "совке" клеймили с особым смаком), - вовсе не зло по определению. Вопрос лишь в том, какие ценности и какое общество этот "милитаризм" защищает. Особенно в условиях войны со страной-оккупантом.

Монстром ВПК становится исключительно в авторитарных системах, поскольку армия (как инструмент) служит целям зла, оккупации, продвижения архаики в мире. Там где общество не контролирует власть, армия является инструментом "дьявола". И гордиться ею - позорно и глупо.

Украинская армия (как и силы НАТО) - достойны гордости за них - в силу ценностной ориентации демократических стран. И именно демократия - гарант того, что "военная машина" не "изнасилует" само общество и не привьет ему милитаристские идеалы.

Защитник - всегда был почетной фигурой, а украинснкая армия сегодня защищает молодую демократию от имперского агрессора. С какой же это стати я не должен разделять отношение украинцев к своей армии?

Демократия должна защищать себя и свое будущее. В этом, на мой взгляд, и был главный посыл парада в День независимости Украины.

А вовсе не в любовании имперскими побрякушками, которое периодически устраивает кремль на главной площади.

Александр Хоц, «Фейсбук»


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