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Самое старое здание Сената США предложили переименовать в честь Маккейна

  • 26.08.2018, 12:36

Резолюцию разработал сенатор-демократ.

Член Сената США, демократ Чак Шумер анонсировал резолюцию о переименовании старейшего офисного здания Сената США, офиса Рассела, в честь умершего сенатора Джона Маккейна.

Об этом сообщает CNN.

"Чтобы поколения помнили его (Маккейна, - ред.), я буду представлять резолюцию о переименовании здания Рассела в его честь. Когда вы живете, вы встречаете несколько действительно замечательных людей, один из них - Джон Маккейн. Его преданность своей стране и военным была непревзойденной, и, возможно, в большей степени он был рассказчиком истины - никогда не боялся говорить правду о власти в эпоху, когда это стало слишком редко. Сенат США, и мир обеднели без Джона Маккейна", - сказал Шумер.

Здание Рассела названо в честь бывшего сенатора США от штата Джорджия Ричарда Бреварда Рассела. Его построили в 1909 году, сейчас там расположены офисы нескольких десятков сенаторов и функционируют шесть парламентских комитетов.

Сенатор Джон Маккейн умер в окружении семьи в возрасте 81 года. В последние годы жизни боролся с неизлечимым раком мозга.


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