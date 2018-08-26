Экономист: Беларусь оказалась в азиатской институциональной матрице 26.08.2018, 12:45

Для выхода из нее нужно лишить власть большинства полномочий.

Своей точкой зрения о том, почему у нас не «работает» западная модель управления экономикой и плохо приживаются рыночные «правила игры», с «ЭГ» поделился профессор, доктор экономических наук, завотделом макроэкономической и финансовой политики Института экономики НАН Беларуси Александр Лученок.

– Александр Иванович, недавно у вас вышла книга «Институты правят экономикой». Причем это не научная монография, а популярное издание…

– Да, это так. Книга написана для людей, пытающихся понять, почему наша страна за 28 лет так и не смогла создать эффективную рыночную экономику. Проблема не в отдельных людях, а в особенностях нашей страны, которые не позволяют либералам превратить нас в новую Швейцарию. В анекдоте о велосипедном заводе рабочий пытается собрать из украденных деталей велосипед, но у него все равно получается автомат Калашникова. Так происходит и у нас: копируем институты развитых стран, а получаем то, что имеем.

– А что это за институты такие, которые правят экономикой?

– Институты – это «правила игры», нормы, а также разного рода ограничения. Формальные институты официально устанавливаются в законах и подзаконных актах, а также в инструкциях. Они направлены прежде всего на защиту интересов государства.

Но есть и неформальные институты, которые определяют специфику деятельности конкретных людей, обусловлены их интересами, а также историческими традициями. Например, государство требует максимально полную и честную уплату всех налогов, а директор предприятия – уменьшения этих налоговых платежей в рамках установленных ограничений. Вот и приходится бухгалтеру по возможности учитывать неформальное требование директора.

– В своей книге вы утверждаете, что нам больше подходит институциональная X-матрица, т.е. восточная (азиатская), которая применяется в Китае и Сингапуре, а западная модель (Y-матрица) без революционных преобразований у нас не приживется и поэтому очень сложно преобразовать нашу экономику по рыночному образцу.

– Я считаю, что нашему населению для комфортной жизни больше подошла бы экономическая модель на основе западной институциональной системы, основанной на децентрализации власти, приоритете личных интересов с использованием государства для согласования частных интересов. Однако у нас нет децентрализации власти – интересы центральной власти превалируют.

Например, как формируются местные бюджеты? Сначала большая часть доходов районов и областей централизуется, а затем частично возвращается исходя из разумения вышестоящих начальников.

– А может, все же стоит перейти в другую матрицу? В Польше, к примеру, использовали западную модель, и их экономика довольно успешно развивается. Почему мы должны идти по китайскому пути?

– Для перехода в другую матрицу власть должна отказаться от большинства своих полномочий и не имитировать работу по рыночным законам, а реально предоставить предприятиям экономическую свободу. Понятно, что в этом случае власть не сможет вызвать «на ковер» руководителя, не обеспечившего прироста ВВП или ВРП (валового регионального продукта), по которым оценивается работа чиновников.

Проблема в том, что чиновники не собираются отказываться от своих полномочий в пользу реального самоуправления и рыночного регулирования. Внедрить западную модель у нас чрезвычайно сложно. Поэтому мы живем и работаем в восточной (азиатской) институциональной матрице. Выбор матрицы не зависит от желания рядовых людей.

– Вы считаете, что импорт западных институтов на нашу почву приводит к институциональным ловушкам. Что под ними понимается?

– Институциональная ловушка – внедрение института, который не может эффективно работать в экономике из-за несоответствия институциональной системе.

К примеру, уже второе десятилетие в экономику Беларуси пытаются внедрить индикативное планирование, т.е. такую систему, которая не предполагает ответственности за достигнутые показатели работы предприятия, района, области, страны. Вы можете себе представить в нашей стране ситуацию, чтобы чиновники говорили: «Ну не получилось, извините!» и их прощали? Поэтому попытки внедрения индикативного планирования являются одной из институциональных ловушек, дезорганизующих управление в стране.