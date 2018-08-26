В России семьи военных выселяют из жилья на улицу 1 26.08.2018, 12:50

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Фото: svaboda.org

Решение приняло Министерство обороны.

В Балтийске в Калининградской области Министерство обороны РФ выселяет из ведомственного общежития на улицу три семьи с шестью детьми. Здание расселяется, но нового жилья для этих людей у Балтфлота нет. На улицу пойдут и те, кто имеет право на жилье, и те, кто живет в общежитии без документов, в том числе, малоимущая многодетная семья, сообщает svoboda.org.

"По документам мы бомжи"

Чтобы добраться до общежития на улице Невского в Балтийске, нужно долго петлять на машине по узкой дороге. Пешком от центра городка придется идти не менее получаса - и вот общежитие Балтийского флота, старая пятиэтажка. Рядом – заросшая детская площадка. Еще полгода назад в общежитии жили более 80 семей военных, но сегодня здание практически пустое. Командование Балтфлота планирует перестроить его в казарму для ближайшей воинской части – она так близко, что можно прямо из окна наблюдать за срочниками.

Общежитие на ул. Невского в Балтийске

Людей переселили в построенный по соседству военный городок, его симпатичные домики тоже рядлм, виднеются из-за деревьев. Но в общежитии все еще остаются три семьи. На всех – шестеро детей, самой младшей девочке – полгода. Идти этим людям некуда. Среди них – малоимущая семья Полуяновых: мать и четверо детей (трое несовершеннолетних). Бывший муж Елены Полуяновой служит в морской пехоте. В общежитие семья вселилась пятнадцать лет назад. Тогда все было хорошо, в семье растили двоих детей, ждали третьего.

Семья Полуяновых

– У меня с детьми была прописка на Мечниково-2 (поселок под Балтийском – Р.С.), там раньше был барак, где мы жили. Там же Балтфлот прописывал многих военных. Потом дали эту общагу, мы переехали, родился третий ребенок, – рассказывает Полуянова. – А потом муж меня бросил с пятимесячным ребенком, ушел к другой. Мы с детьми остались здесь, что называется, на птичьих правах. Семь лет назад нам и другим местным семьям пообещали, что пропишут нас в этом общежитии, сказали выписываться с Мечниково. Я с детьми выписалась. Но мой бывший муж официально написал отказ от этой квартиры – он надеялся, что ему вместо нее флот даст хорошее жилье. Правда, жилье ему до сих пор так и не дали. Все друзья ему говорили: что ты делаешь, у тебя же дети! Но он все равно отказался от жилья.

В итоге Елену с детьми прописывать в общежитии отказались. По закону все верно: к военным она формально отношения больше не имеет, а значит, ведомственное жилье ей и ее детям не положено. Сейчас многодетная мать работает дворником в местной больнице, прописки ни у нее ни у детей нет. Несколько лет назад у Елены трагически погиб средний сын. А уже потом она родила еще двоих детей, от другого мужчины. Он ее тоже оставил.

– Так получилось, да, не подумала о будущем детей, где и как нам жить. И сейчас мы живем с четырьмя детьми здесь, а по документам мы бомжи. Моим младшим детям 14,10 и 8 лет, старший уже взрослый, недавно вернулся из армии. У всех у нас нет прописки. Дети ходят в школу – без прописки взяли, потому что нас все знают. У детей есть даже медполисы – тоже выдали без прописки. Но сейчас нужно освобождать квартиру. Но куда нам идти? Жить в палатке?

Из-за отсутствия постоянной регистрации Елена не может оформить инвалидность восьмилетнему Коле – у него проблемы со зрением. Снять жилье не позволяет зарплата, она немногим больше МРОТ – 11500 рублей. С такими доходами и без регистрации не дают ипотеку. Материнского капитала хватит на крошечную комнатку, но для женщины с тремя несовершеннолетними детьми это крайний вариант.

По словам Елены, с просьбой о жилье она обращалась во все инстанции, в том числе и в местную администрацию. Органы соцзащиты помогли ей составить обращение в Балтфлот, но военные ответили отказом по формальным основаниям.

Сегодня эта семья как малообеспеченная состоит на учете в соцслужбе и "получает адресную ежеквартальную помощь, бесплатное питание детей в школе и летний отдых детей в лагерях", говорится в письме управления соцзащиты. Что касается маневренного жилья, то Елена не стоит на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий, так как по этому вопросу не обращалась. Сама же Елена говорит, что в администрации города ей предложили поработать дворником с предоставлением служебного жилья, но потом этот вариант отпал. Больше ей, по словам женщины, ничего не предлагали. Сама же она, помимо командующего Балтфлота, писала президенту, однако ответа не дождалась.

"Свободных комнат нет"

Большая часть жителей Балтийска так или иначе связана с Минобороны. Город в 50 км от Калининграда называют форпостом Балтийского флота. Здесь базируются несколько воинских частей. В советские годы город был закрытым, но сейчас въезд сюда свободный.

В общежитии на ул. Невского военным предоставляли служебное жилье. После того, как в декабре 2017 года здание начали расселять, вандалы срезали здесь проводку, входные двери, радиаторы. Система отопления прогнила, но ремонтировать ее управляющая компания не стала – все равно жильцы выселяются. Зимой общежитие отапливалось наполовину, рассказывает Анвар Мухитдинов. Он живет здесь с женой Марией и двумя маленькими дочками – четырехлетней Анной-Марией и полугодовалой Ванессой.

Анвар Мухитдинов

– Сначала мы снимали комнату на четвертом этаже. Потом люди стали уезжать из общежития. А нам с детьми идти некуда. И как раз сломалось отопление. Тогда наш сосед пустил нас в одну из своих комнат, которая отапливалась. А сам с женой и сыном остался в холодной. Спасибо ему большое! – рассказывает Мухитдинов.

У Анвара, как и Елены Полуяновой, тоже нет документов на жилплощадь в общежитии. Нет у него и прописки. Но на служебное жилье от Балтфлота, он, гражданский служащий, все-таки имеет право. Анвар – спасатель Минобороны.

– Я работаю на пожарном катере №1680. Если будет тонуть или гореть корабль, наш экипаж будет обеспечивать спасательный процесс, – говорит мужчина. – Я несколько лет пытаюсь добиться служебного жилья. Ведь есть приказ №485 от 2014 года, по которому служебное жилье должно предоставляться гражданскому персоналу.

Согласно приказу министра обороны Российской Федерации от 18 июля 2014 г. №485, гражданский персонал действительно имеет право на служебное жилье на время работы. У Анвара – целая папка с письмами от Министерством обороны. Ответы военных часто противоречивы:

– Я пять раз обращался в департамент жилищного обеспечения, подавал документы командующему. Сначала мне сообщили: вы права на служебное жилье не имеете. Мы пошли дальше, в администрацию президента написали, в военную прокуратуру. Из Москвы пришел ответ: да, есть приказ №485, вам положено служебное жилье, но свободных комнат нет. Я прихожу в прокуратуру: вот он, приказ, почему не дают жилье? И там тоже удивляются: почему военные говорят, что жилья нет, когда более 70 комнат свободно в наших общежитиях.

Своей прописки Анвар лишился несколько лет назад – когда по совету юриста выписался из квартиры бывшей жены.

– Юрист нашей воинской части мне говорит: выписывайтесь, вам дадут жилье. А у меня сложные отношения с бывшей женой. В итоге выписался, а потом оказалось, что прописаться в части нельзя, потому что я не военный. Вот и получается: моя нынешняя жена со старшей дочкой прописана у матери. А у меня и у Ванессы прописки нет, – говорит мужчина. – Если нас выселят отсюда, нам с семьей придется идти на улицу. Больше некуда. Мы и так уже месяц жили у меня на катере, пустил капитан по доброте душевной, хотя сильно рисковал. Но тогда был один ребенок, а теперь с двумя детьми – опять на катер проситься?

Сейчас в Балтфлоте Анвару неофициально советуют делить с бывшей женой квартиру по суду. Официально говорят, что помочь ему не могут.

– Но как я буду делить квартиру? Мой сын от первого брака инвалид. А я буду половину квартиры отсуживать? Не такой я человек, – говорит Анвар.

"После огласки чуть не уволили"

Единственная семья, которая сейчас живет в общежитии официально, по документам – семья Играмедина Ширинова. Этот тот самый сосед, который пустил семью Анвара в одну из двух своих комнат. У Играмедина жена и сын. Он гражданский, работает на флоте охранником. Ему флот предложил переселиться в новое жилье – в две заплесневелые комнаты в другом старом общежитии. Ширинов отказался. После этого флот предоставил ему приемлемый вариант. А когда Играмедин пришел туда вселяться, оказалось, там уже живет другая семья. Ситуацию пока разрешить не удалось.

Эту историю нам рассказывают его соседи. Сам Ширинов от общения отказался, сказав лишь, что у него из-за огласки большие проблемы на работе. Недавно сюжет про жителей общежития снимал телеканал ОТР, и после того, как репортаж вышел, Играмедина чуть не уволили, объясняет Анвар Мухитдино.

– Мы сегодня у командования как кость в горле. Но мы ничего не боимся – у меня дети. И мы чужого не требуем, дайте нам то, что положено по закону, – говорит Мухитдинов.

Освободят по суду

Получить оперативный комментарий в Министерстве обороны Радио Свобода не удалось. Ранее руководство Балтфлота изложило свою позицию в официальном ответе телеканалу ОТР – семьи будут выселяться из общежития по суду.

По данным ведомства, фактически здесь живет две семьи – семьи Полуяновой и Ширинова. О семье Анвара у Балтфлота данных нет.

Елена Полуянова живет в общежитии без регистрации и без каких-либо прав на служебное жилье, которое предоставлялось ее бывшему мужу - такова позиция военных, изложенная в комментарии Балтфлота.

"Согласно учету, переданному в 2011 году в отдел квартирно-эксплуатационными органами Балтийского флота, информация о предоставлении указанного служебного жилого помещения Полуянову А.В. (бывшему мужу Елены – РС), отсутствует", – говорится в ответе. – В настоящее время, Полуянов А.В. признан нуждающимся в обеспечении жилым помещением для постоянного проживания и подал заявление о перечислении жилищной субсидии".

Что касается Играмедина Ширинова, то он, как сообщают в ведомстве, "злоупотребил" своим правом на жилье, отказавшись от комнат допустимой площади – 45,7 и 46,6 кв. м. "От них Ширинов И.С. отказался, указав в качестве причины неудовлетворительное состояние комнаты №7, малую площадь комнаты №18 и наличие двух разнополых детей (при норме предоставления жилого помещения в общежитии не менее 6 кв.м. на человека). Впоследствии, комната №7 была предоставлена и заселена семьей военнослужащего", – говорится в ответе Балтфлота.

Буквально на днях в комнате Анвара Мухитдинова отключили электричество. Елена Полуянова протянула им удлинитель, чтобы соседи по несчастью смогли включить холодильник и электроплиту. Тем временем, Балтфлот готовит документы для выселения из здания семей, не связанных с Минобороны. И уже скоро свои комнаты им придется освободить. Куда пойдут семьи с детьми, неизвестно.