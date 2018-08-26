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У Белого дома приспустили флаг в память о сенаторе Маккейне

  • 26.08.2018, 9:57

Другу свободной Беларуси оказываются высшие государственные почести США.

Флаг приспущен у официальной резиденции президента США в Вашингтоне в связи с кончиной сенатора-республиканца от Аризоны Джона Маккейна, сообщил директор по социальным сетям Белого дома Дэн Скавино-младший.

"Сегодня вечером флаг у Белого дома приспущен в память о сенаторе Джоне Маккейне", — написал он в своем официальном Twitter-аккаунте.

Маккейн на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга. В пятницу родственники сенатора объявили, что он прекратил лечение. В ночь на воскресенье офис политика сообщил, что Маккейн, которому был 81 год, скончался.


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