Физик-уникум из Барановичей: Каким может быть учитель, если он ЦТ сдал на 30 баллов из 100? 26.08.2018, 12:55

Фото: архив Артема ПИВОВАРЧИКА

Молодой белорус рассказал о том, как ему удается учиться, преподавать и танцевать.

Уроженцу Барановичей Артему Пивоварчику 20 лет. Но, несмотря на молодой возраст, он уже успел представить страну на международной олимпиаде по физике и привезти оттуда бронзовую медаль. А еще он преподает в лицее БГУ и... танцует.

Артем рассказа Intex-press, что общего между физикой и танцами, каким преподавателем он не хотел бы быть и почему одаренные белорусы стремятся за границу.

О первом физическом эксперименте

Свой первый физический опыт я провел, когда мне было лет шесть. На костре в металлической банке из-под консервов мы с друзьями плавили свинцовые элементы от старого аккумулятора, превращая их в кулоны, медальоны и грузила для рыболовной снасти. И на тот момент это казалось чем-то невообразимым и восхитительным.

После было множество других экспериментов, многие из которых проводились на заднем дворе нашего дома. Родители знали об этом, но не ругали – наоборот, всячески поддерживали мои естествоведческие начинания. Поэтому в нашем дворе всегда было полно детворы. Единственное, что требовали от нас родители, чтобы соблюдалась техника безопасности. Поэтому мы всегда все делали в перчатках, фартуках и чуть ли не в масках.

О том, как математик стал физиком

Физиков у нас в семье не было: мама работает в системе здравоохранения, папа — таможенник. Я первый. Но и я увлекся этой наукой не сразу. До 8-го класса участвовал в олимпиадах по математике и был уверен, что моя жизнь будет связана именно с этой наукой. Но когда стал изучать физику и пошли темы, более приближенные к реальности, это показалось мне интересным.

Фото: архив Артема ПИВОВАРЧИКА

В 9-м классе с дипломом третьей степени республиканской олимпиады меня взяли без экзаменов в лицей БГУ. Был выбор между математическим профилем и физическим. Я выбрал последний и не прогадал, потому что учеба была интересной.

В лицее выступал на республиканских олимпиадах. А когда в 11-м классе получил диплом первой степени, прошел отбор в команду Беларуси на участие в международной олимпиаде. Прилетел оттуда с бронзовой медалью в последний день приема документов в вузы. Прямо с самолета отвез медаль в приемную комиссию физического факультета БГУ и был зачислен без экзаменов.

О преподавательской работе

В лицее БГУ часто привлекают к дальнейшей работе своих выпускников. Мне изначально предложили вести хореографический кружок, так как я окончил хореографическую школу в Барановичах и танцевал в свое время в ансамбле народного танца «Юность». Позже я стал читать факультативный курс по подготовке к олимпиадам по физике.

Поначалу было волнительно. Я на тот момент учился на первом курсе и боялся, а вдруг у меня спросят то, чего я пока не знаю. Но за три года, что я работаю, ни разу такого не было.

Я стараюсь держать марку и стремлюсь, чтобы учащимся было интересно на моих занятиях.

Детям важно показать, что ты что-то знаешь и можешь дать им это знание. Тогда у них загораются глаза и появляется интерес и желание работать. Преподаватель должен быть проводником. Поэтому я себя позиционирую как человека, который готов отвечать на любые вопросы в любое время дня и ночи. Я считаю, что непрерывный процесс общения-обучения лучше, чем четко выставленные рамки учитель-ученик.

О безразличных в профессии

На мой взгляд, человек, чем бы он не занимался, должен быть фанатом своего дела. И я знаю достаточно много людей, моих сверстников, которые действительно с удовольствием преподают. Но чтобы преподавать и спокойно жить, нужно заниматься чем-то еще, потому что быть педагогом сегодня, мягко говоря, не прибыльно.

Материальный аспект — одна из причин, почему в преподавательской профессии так много людей равнодушных, тех, кто не умеет и не хочет учиться общаться с детьми. Эти люди идут в педвузы, потому что туда берут с низкими проходными баллами. Но каким может быть учитель, к примеру, английского языка, если он этот английский язык сдал на тестировании на 30 баллов из 100?

Фото: архив Артема ПИВОВАРЧИКА

О тестировании и оценках

Наша школьная система оценивания зачастую бывает необъективна. Мы оцениваем не знания, а способность выполнять стандартизированные тесты. Набить руку на тесты достаточно просто. На моей памяти было немало случаев, когда мне звонили и просили научить ставить галочки в тестах, чтобы перейти порог по физике. Это бич нынешнего времени. Я такому не учу. В своих учениках я воспитываю стремление к истинному знанию, а не к способности без всякого понимания нарешать определенный круг задач.

О строительстве атомной электростанции

Стать ядерной державой в плане атомной энергетики, может, и неплохо. Хотя бы энергетический вопрос в нашем государстве решится. Но тогда возникнет другая проблема — переизбыток энергии. Мы еще толком не определились, куда будем сбывать вырабатываемую энергию, но атомную станцию уже построили.

Хотелось бы с оптимизмом смотреть на всю эту ситуацию, но пока, на мой взгляд, Белорусская АЭС — это плохой бизнес-проект.

Об утечке «мозгов»

Наша страна не очень продвинута в плане физики. У нас очень сильная теоретическая база, но практически отсутствует техническая составляющая. Между тем любая теория, пока не проверена на практике, остается лишь теорией. А сидеть в каморке и писать теоретические выкладки, которые потом кто-то будет проверять и получать за это Нобелевские премии, способен не каждый. Поэтому многие уезжают за границу просто ради того, чтобы поработать на настоящем оборудовании.

У меня нет цели уехать за границу просто ради того, чтобы уехать. Но хочется съездить и посмотреть, как преподают в других странах, как преподносят материал, как обустроены лаборатории. Набраться опыта. Поэтому, если появится возможность и хватит запала, я уеду за границу.

Фото: архив Артема ПИВОВАРЧИКА

Физик-уникум из Барановичей – о том, как ему удается учиться, преподавать и танцевать: «Каким может быть учитель, если он ЦТ сдал на 30 баллов из 100»? — Intex-press. Последние новости города Барановичи, Беларуси и Мира

О соцсетях

Работая с детьми, ты не выложишь в сеть фото, как ты в выходные отдыхал с друзьями. Так или иначе приходится следить за контентом. Я вижу предназначение соцсетей в том, чтобы упростить общение. Это достаточно неплохой инструмент, который преподаватель может и должен использовать, чтобы шагать в ногу со временем.

О детях и родителях

Часто видел, как родители на вопросы детей просто отмахиваются. Или пытаются задавить собственным авторитетом: мол, так правильно, потому что я сказал. Это бесчеловечное отношение. Детям ничего нельзя внушать. Лучше учить их сомневаться в своих словах.

Родитель не должен бояться сказать ребенку, что он чего-то не знает. Ведь всегда можно найти ответ на вопрос ребенка, в том числе вместе с ним. А если интерес с детства убивается, то мы получаем людей, которые впоследствии ничем не интересуются, только смотрят телевизор и не способны критически воспринимать ту информацию, которую они слышат, потому что у них отсутствует аналитическое мышление.

О физике и танцах

Были времена, когда мне не хотелось ходить на танцы. Но сейчас ставить танцы и самому танцевать мне в радость. Когда встала необходимость совмещать занятия физикой и танцами, я даже стал проводить для себя некоторые параллели.

Когда работаешь с детьми, ты должен быть для них настоящим. Они должны видеть перед собой человека, который действительно хочет работать, хочет их чему-то научить. То же самое касается сцены. Чтобы танцевать на сцене, нужно быть в первую очередь искренним и настоящим. И те эмоции, которые ты выдаешь на сцене, и те, с которыми рассказываешь новый материал по физике, не должны быть наигранными.

О планах

Хотелось бы защитить кандидатскую, получить докторскую степень. Возможно, когда-нибудь дорасти до уровня Нобелевской премии. Основное свое продвижение вижу по научной стезе.