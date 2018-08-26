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Против главы МВД Италии возбудили уголовное дело

  • 26.08.2018, 12:59
Маттео Сальвини

Маттео Сальвини известен как сторонник сближения с Москвой и почитатель Владимира Путина.

Итальянские власти в воскресенье разрешили сойти на берег мигрантам из африканских стран, которые находились на борту судна Diciotti в порту города Катания на Сицилии. Это произошло после того, как согласие их принять дала Католическая церковь, а также власти Албании и Ирландии, сообщает svoboda.org.

Более пяти суток по распоряжению министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини беженцам запрещали покидать судно. Сальвини - представитель правопопулистской партии "Лига", занимающей резко антимигрантские позиции - утверждал, что намерен сначала заручиться гарантиями других стран, что они примут беженцев.

Позиция Италии вызвала критику других стран ЕС, а сам Сальвини попал под следствие. Дело против него открыла прокуратура на Сицилии, обвинив в незаконном ограничении свободы третьих лиц и в превышении служебных полномочий. Прокуроры настаивают, что, раз судно зашло в итальянский порт, необходимо было действовать по стандартной процедуре, то есть позволить мигрантам сойти на берег и рассмотреть их заявки на получение убежища.

Итальянские власти ранее разрешили сойти с судна несовершеннолетним и больным людям, а в воскресенье его покинули более 130 взрослых. Мигранты были спасены в Средиземном море.

Маттео Сальвини известен как сторонник сближения с Москвой и открытый почитатель Владимира Путина.


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