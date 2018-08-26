Фотофакт: Как правильно предъявлять свои требования Лукашенко 26.08.2018, 13:11

Будем себя уважать как граждане.

«Как правильно отправлять диктатору свои обращения? Можно приклеить на окно, можно кинуть на порог, чтобы его шестерки собирали», - пишет телеграм-канал «Баста».

«И таки я вас умоляю, текст ни в коем случае не должен начинаться с «Глубокоуважаемый Александр Григорьевич», «Ваше преосвященство» или «Господин президент».

Начните себя хоть немного уважать, если вы граждане», - напоминает телеграм-канал.