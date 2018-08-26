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Война, плен, сенат: жизненный путь Джона Маккейна в фотографиях

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  • 26.08.2018, 13:37
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Судьба, которой мог бы гордиться каждый.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн умер на 82-м году жизни. Последние годы жизни он боролся с раком мозга, а за несколько дней до смерти решил отказаться от лечебных процедур в связи с их безуспешностью.

«Джон Маккейн был неотъемлемым элементом политического процесса нации в течение полувека, он был вездесущей фигурой, стремящейся со свойственным ему особым темпераментом бросить вызов и другу, и врагу. Вызов иногда сердитый, часто смешной, но всегда страстный», — написала после его смерти газета The New York Times.

РБК представил фотографии наиболее значимых моментов из жизни Маккейна, которого даже политические противники неизменно называли легендой и героем

Джон Маккейн третий (справа) с отцом и младшим братом. Место съемки неизвестно. Отец — Джон Сидни Маккейн-младший — был военно-морским офицером, участвовал во Второй мировой войне

Джон Маккейн (справа внизу) с членами своей эскадрильи ВМС США в 1965 году

Опубликованная Северным Вьетнамом фотография спасения из озера американского летчика Джона Маккейна, самолет которого был сбит ракетой 26 октября 1967 года

После пленения в 1967 году Маккейна направляют в госпиталь в Ханой

В 2000 году Маккейн посетил тюрьму Хоа Ло, где он находился в плену с октября 1967 года по март 1973-го

Встреча с президентом Ричардом Никсоном после возвращения из плена

Интервью через месяц после освобождения из плена во Вьетнаме. Апрель 1973 года

У самолета А-4, аналогичного тому, на котором Маккейн был сбит во Вьетнаме

С женой Синди на праймериз в 2000 году

На республиканских праймериз 2000 года Маккейн был одним из главных соперников Джорджа Буша-младшего, но проиграл

В кабинете на Капитолийской холме во время борьбы за законопроект о табаке

Во время беседы с президентом Бараком Обамой об иммиграционной реформе. Белый дом, июнь 2009 года

Так его приветствовали в сенате после того, как стало известно, что он неизлечимо болен

Маккейн отправляется на голосование в сенат. Декабрь 2017 года


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